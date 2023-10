"Llevo 20 años sin poder edificar en mi finca por faltar el 5% del PXOM"

A una vecina que tiene más de una finca edificable en Conturiz, y una en concreto en la que lleva más de dos décadas esperando para construir su casa, la noticia de que seguirá sin poder hacerlo de momento porque el 5% del PXOM no está listo para entrar en vigor, como se pensaba, no le ha sorprendido demasiado. Más bien le ha reavivado la indignación que lleva sintiendo todo este tiempo, con momentos de más y de menos intensidad. Porque, harta de esperar a la aprobación del nuevo plan de urbanismo que Lugo empezó a tramitar a finales de los años noventa, acabó comprando una casa al otro lado de la ciudad, en el límite con Outeiro de Rei.

"Mi finca era edificable con el anterior plan general y lo es con el nuevo, pero está dentro del 5% que quedó sin aprobar en 2011. Lo que me cuentas no me sorprende mucho -explicaba el martes a este periódico-, decían que ya estaba aprobado, pero yo me olía que no iba a ser así, porque me estudié la ley y en veinte años ha cambiado la normativa y no se adapta", cuenta. Es su conclusión de los hechos, que no se aleja del todo de la realidad, porque entre las apreciaciones que la Confederación Hidrográfica hace ahora y que llevan a la Xunta a pedir que se revise el plan, es que la cartografía fluvial en algunas zonas se ha actualizado. Viene a decir, sin decir, que el Concello debe emplear esa información para elaborar los estudios hidrológicos de zonas como el entorno del río Rato.

Esta mujer cuenta su caso con cierto recelo por temor a que, "por decisiones de politiquillos", resulte aún más perjudicada. Cuenta que se siente "atada de pies y manos" porque, aunque no está del todo descontenta con su vivienda, "no es la casa que quería ni en el lugar que quería. Me gasté más dinero que si la hubiera hecho en mi terreno y me supone más gasto en gasolina. Estaría dispuesta a venderla para construir en mi finca", asegura.

Esta vecina cuenta que hace veinte años tenía su vida organizada, una finca para edificar muy próxima a la ciudad y el dinero para hacerlo. "Era la ilusión de mi vida. No quería vivir en un piso y tampoco gastarme 350.000 euros en una casa de 50 años. Cuando vi que en mi finca no lograba construir empecé a buscar fincas en todo el alrededor de Lugo. Fui puerta a puerta a ver quién me vendía, pero o me pedían 200.000 euros por 600 metros cuadrados o todas las parcelas tenían el mismo problema. Se habla del 5% del PXOM, pero afecta a todo lo que es edificable alrededor de Lugo", cree, en base a su experiencia.

Ella asegura que conoce muchos casos como el suyo, "gente que quiere hacer su casa y no puede y se ha ido a otros sitios". Y cree que de esta situación son responsables "políticos de todos los colores". "Se pasan la pelota y lo paga la gente. Hay fincas cuadradas que dan a carreteras y tienen todos los servicios y quedan fuera de zona edificable y otras que son unas tiras y están en un recuncho del monte y las hacen edificables porque sus dueños conocen a tal o cual político", denuncia.

La demora en la aplicación del 5% del PXOM afecta a 70 núcleos de 21 de las 54 parroquias que tiene el Concello de Lugo y a sectores de suelo empresariales y residenciales, como los del entorno del Hula o parte de los polígonos de O Ceao y As Gándaras. La noticia de esta nueva demora cayó como un jarro de agua fría en muchos ámbitos y con resignación en otros. El dueño de una casa de una parroquia de Lugo sobre la que pende una orden de derribo y que, según sostiene, se salvaría con el nuevo plan no levantaba cabeza el martes. Como hizo hasta ahora, evita dar detalles de su caso por temor a empeorarlo.

El nuevo contratiempo con el PXOM cayó como un jarro de agua fría a un vecino que confía en salvar su casa, que tiene una orden de derribo

Hay empresas, como Leite Río, que esperan también por este plan para regularizar sus instalaciones y otras para llevar a cabo desarrollos urbanísticos, como Cysem, al lado del Hula, donde proyecta un hostal, restaurante, gasolinera y aparcamiento. "O proxecto leva dous anos no Concello. Era bo que se aprobara xa", afirmaba el martes el empresario Luis Soilán.

La Xunta dice que no puede validar un plan que no cumple con lo que pide la CHMS

La Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, que depende de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, reiteró que no puede inscribir el 5% del PXOM en el registro gallego de planeamiento mientras no recoja todos los condicionantes que exige la CHMS.

La Dirección Xeral de Urbanismo es la "garante do cumprimento da legalidade de todos e cada uns dos plans que se aproban. Emite informe favorable sempre que o plan cumpra todos os condicionantes establecidos por todos os órganos sectoriais, así como todos os preceptos legais para a súa inscrición como plan xeral aprobado", explicó.

La Xunta informó favorablemente el 5% del PXOM hace un año, pero su dictamen estaba condicionado a que el Concello atendiera todas las consideraciones de la CHMS. El martes explicó que, en aquellos casos donde resulta fácil comprobar esta circunstancia, por regla general lo hacen sus propios técnicos. Sin embargo, cuando se trata de "cuestións sectoriais máis complexas, como son nese caso as relativas á CHMS, pide o correspondente informe para clarificar todos os puntos".

Eso es lo que hizo en agosto, cuando preguntó a la CHMS. Esta emitió un informe favorable en 2019, condicionado al cumplimiento de algunos requerimientos, y ahora acaba de informar a la Xunta de que no todos fueron atendidos.

El equipo de Méndez afea a la Xunta que validara el PXOM y ahora "xurda este atranco"

El gobierno local lamentó el martes que la entrada en vigor del PXOM se vaya a demorar y manifestó su "sorpresa" ante el hecho de que surja "este atranco xusto na recta final do proceso" cuando previamente las administraciones implicadas trabajaron mano a mano para aprobar el plan y este fue validado por la propia Xunta.

"Por iso mesmo o texto non só foi aprobado polo pleno municipal senón que tamén superou a fase de sometemento a exposición pública no DOG", recalcó el equipo de Lara Méndez.

El gobierno de Lugo fue menos preciso respecto a la forma en que prevé abordar este connuevo contratiempo porque este martes no había recibido todavía ninguna comunicación al respecto por parte de la Xunta de Galicia.

"En canto a área de Urbanismo a teña estudará os termos recollidos na mesma para poder coñecer cales son as causas deste aprazamento ou, de ser o caso, os novos requirimentos esixidos con fin de darlle solución o máis axiña posible", explicó el equipo de gobierno.

Candia insta al gobierno de Lugo a que promueva una reunión urgente con la CHMS

El PP en el Concello de Lugo pidió este martes al gobierno de la ciudad que promueva de forma urgente una reunión con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para analizar y solucionar las deficiencias en el 5% del PXOM que acaba de volver a señalar el ente fluvial.

"Faise imprescindible que acorden en reunións de traballo conxuntas como o goberno local debe de abordar as discrepancias existentes na documentación para darlle integridade ao PXOM, así como de que xeito ten que presentar os documentos", afirmó la portavoz del PP en el Concello, Elena Candia.

La líder de la oposición asegura que para el PP aprobar el 100% del PXOM es "un asunto prioritario " por la repercusión económica que tiene y el impacto en un sector, el de la construcción, que es muy importante en Lugo. "Ademais, hai moitos lucenses agardando a que se dea luz verde ao planeamento xa que o seu proxecto de vida ou negocio depende dunha licenza", recalca Candia, quien recordó que la aprobación del PXOM acumula doce años de retraso.