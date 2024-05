Se llevan por delante un rótulo por la obra del centro y ponen en peligro a los peatones

"Esta obra va a acabar conmigo", se lamenta Ana Conde, de la Ortopedia Conde, en la calle Montevideo. Las obras en el casco histórico de Lugo no paran de causarle trastornos y el último lo vivió este miércoles, cuando un camión se llevó por delante el rótulo del comercio y lo dejó suspendido en el aire, generando un potencial peligro para los viandantes.

Indignada, la titular de la ortopedia se lamentaba para empezar de la falta de civismo del camionero que arrastró el rótulo hasta dejarlo medio arrancado, ya que "ni tuvo la santa vergüenza de parar a pedir excusas y dejar los datos de su seguro". Pero Ana Conde no dejaba de censurar tampoco la situación que se vive en la calle como consecuencia de las obras.

Señalaba, en primer lugar, la forma en que se ejecutan los trabajos, que se prolongan desde hace meses y cuyo control considera cuestionable como poco. Destaca que en la calle Montevideo la zona de paso para vehículos que se ha habilitado es tan estrecha que los continuos percances se hacen casi inevitables.

La respuesta de la empresa que hace la obra y del propio Ayuntamiento también deja que desear, se queja la empresaria, que cuenta que hace un mes ya le rompieron el escaparate con una piedra proyectada desde la obra y nadie se hizo cargo.

Este miércoles pasó lo mismo con el rótulo del negocio, que llevaba en el mismo lugar 25 años. La Policía, contaba, no se personó en el lugar y se limitaron a decirle que fuera a comisaría a poner una denuncia y "mientras, yo no me atrevo a moverme de aquí, porque me da miedo que el cartel le caiga a alguien en la cabeza", contaba.

Al final, explicaba Conde, tuvo que recurrir ella misma a un amigo que tiene una empresa para que acudiera al lugar y, de favor, le retirara el rótulo, dado que no había nadie ni en la empresa ni en el Ayuntamiento que se hiciera responsable de lo que estaba ocurriendo.

La empresaria contaba que los sobresaltos continuos que sufre por la obra se suman a una situación de caída del negocio debida también a las reformas de la calle. "Tuve que llegar a plantarme porque esto es una ortopedia y no me dejaban acceso para sillas de ruedas", detallaba la empresaria. Contaba, a la vez, que reiteradamente, intentan convertir el frente de su negocio en un aparcamiento de maquinaria, obstaculizando el paso a personas que si van a una ortopedia es porque, generalmente, tienen problemas de movilidad.