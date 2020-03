"Llevamos dos días de locos. Las ventas son como si fuera Navidad", reconoce un trabajador de Mercadona en Lugo sobre sus últimas jornadas de trabajo. Está convencido de que las imágenes de las estanterías vacías en los supermercados madrileños han provocado un efecto contagio, como también lo hace Gonzalo Corredoira, responsable de Gadisa en Lugo. Este puntualiza que, el repunte de la venta en tienda física se ha percibido más en unas que en otras. Dónde sí ha notado un verdadero incremento es en los envíos a domicilio y en pedidos online.

"Ayer [por este miércoles] tuvimos tantos envíos a domicilio que hubo que reforzar personal", reconoce. En ese caso se trata de gente que acude al supermercado a comprar pero que, por la envergadura de su compra, pide que se le entregue en casa.

Insiste en que "no hay desabastecimiento", excepto en una cosa: gel hidroalcohólico. "Lo pones en una estantería y a la media hora ha desaparecido", dice y añade que ya llevan al menos tres días sin contar con remesa alguna.

Esperamos que la situación se calme y normalice porque no hay desabastecimiento

Los lucenses están comprando de todo, desde cuatro kilos de carne con la intención de congelarla, hasta productos de higiene en los que coinciden con los madrileños. "Papel, sobre todo papel. Higiénico y papel de cocina, además de toallas para las manos. He visto que hay un vídeo en Youtube mostrando cómo hacer mascarillas caseras y me planteo si el papel no será para eso porque son rollos y rollos", explica el empleado de Mercadona.

También en estos supermercados escasea el gel hidroalcohólico. "La gente llama por teléfono para preguntar si lo tenemos o para saber si llega ese día y cuándo lo vamos a reponer", explica.

Agua en grandes cantidades es otra de las compras que está teniendo mucha salida estos días. "Son cantidades que llaman la atención. Ayer [este miércoles] un cliente se llevaba seis garrafas de ocho litros, además de seis paquetes de rollos de papel higiénico", apunta. "Esperamos que la situación se calme y normalice porque no hay desabastecimiento", insistió Corredoira, que no cree que sea necesario tal acopio y que lo atribuye a la inquietud propiciada por los líneales vacíos en otras comunidades.

La situación más peliaguda se vive en Madrid, donde los pedidos de compra a domicilio a través de Internet se han disparado en los últimos días y diferentes cadenas de supermercados han reforzado el servicio para responder a este sensible incremento de la demanda. Por su parte, Mercadona ha suspendido los envíos en la Comunidad de Madrid. En otros casos la entrega se está retrasando más días de lo que es habitual, debido a la fuerte carga de trabajo.