Llegan a las aulas lucenses los primeros refugiados de la guerra de Ucrania

En el grupo de primero de Eso A del colegio San José, ayer había más rebumbio de lo normal. Los alumnos sabían que llegaría una nueva compañera, una joven de 12 años que, tan solo hace dos semanas, dejaba su casa de Ivano-Frankivsk, al oeste de Ucrania, cerca de Polonia, para huir de las sirenas, las bombas y, en resumidas cuentas, de la muerte.

Bozhena Fedyk respiraba tranquila. Se la veía feliz y así decía ella que estaba. No parecía importarle demasiado la barrera del idioma -desconoce por completo el castellano y su nivel de inglés es bajo-, las miradas, los gestos y la acogida que le brindaron sus compañeros la arroparon totalmente. Quizás, allí, en clase logró olvidar sus últimos días en Ucrania, probablemente los más grises de su vida. "Estoy muy feliz aquí. La escuela es muy diferente a la de mi país. Allí son más estrictos, pero me encuentro a gusto y ya tengo amigas, con ellas juego al voleibol en el Emevé", dice Bozhena.

Su entrada en el centro causó un gran revuelo. Algunos de sus futuros compañeros se presentaban y le preguntaban cómo sería sus nombres en ucraniano. "Los niños estaban deseando que llegara. En el recreo, muchos se acercaron para hablar con ella. Aquí llevamos ya días haciendo una campaña con Ucrania, recogiendo mantas y también estuvimos pintando una paloma de la paz con los colores de la bandera", comenta Inma Rodríguez, la tutora

Las primeras clases que recibió Bozhena fueron Plástica, Educación Física, Gallego e Inglés. La materia más dificultosa, en un principio, Gallego, logró capearla bajándose una aplicación al móvil, Google Lens, que permite la traducción automática de un texto a cualquier idioma. "No estamos agobiados. Estamos preocupados por que esté bien. También queremos que aprenda español. Para ello, contaremos con una profesora especialista en Audición y Lenguaje, que le brindará apoyo", afirma Inma Rodríguez.

Una abogada y una médica buscan trabajo en Lugo

La nueva vida en Lugo de la abogada Marina Molovko y la médica Maja Okhrimenko comenzó hace dos semanas. Llegaron en coche, con un perro y de sus respectivos hijos: Olena, de 21 años, que estudia Diseño desde Lugo online en conexión con su facultad en Ucrania, y Volodimir, de 12, que será escolarizado en Lugo.

Marina y Maja con sus hijos, en un piso recién alquilado. VICTORIA RODRÍGUEZ

Vivían en Zaporiyia, la ciudad que acoge la central nuclear atacada por los rusos. Últimamente, malvivían en un refugio donde pasaban el día y temían por sus vidas. "Decidimos venir a España porque en Polonia e Italia ya hay muchos refugiados y es imposible encontrar vivienda. Lo mismo pasa en la República Checa y Hungría nos negó el refugio. Así que optamos por Lugo porque conocemos a una pareja ucraniana que vive aquí", señala Marina.

Alquilaron un piso en A Milagrosa solo por un mes y se dirigieron a Cruz Roja a solicitar ayuda en los papeleos. "Lo primero es aprender el idioma y encontrar un trabajo. Nos gustaría poder trabajar en nuestras profesiones. Yo era abogada en una oficina notarial y Maja es médica. Eso es lo que más nos preocupa ahora mismo. Nos preguntamos constantemente de qué vamos a vivir, cómo vamos a vivir y cuánto tiempo durará la guerra", insisten.

Un cheque para comida pero con la vista puesta en volver

Yuliia Oleksyshyna y sus dos hijos acaban de recibir en su piso de As Fontiñas a cuatro personas de su familia que vivían, hasta hace dos semanas, en Kiev. Se trata de la madre de Yuliia, Olha Horodko; su cuñada, también Olha Horodko; su sobrina de 7 años, Kira Horodko y la madre de su cuñada, Calina Tarasyuk. Las más mayores superan los 60 años y no paran de llorar desde que las bombas las obligaron a dejar su casa. Los hombres quedaron en la guerra.

"Durante más de diez días, no sabía si mi familia estaba viva o muerta porque estaban todo el tiempo en un sótano y no tenían cobertura en el móvil. Luego, cuando decidieron huir, fue un viaje largo de cinco días hasta la frontera, siempre bajo las bombas. El autobús iba tan lleno que hasta les prohibían llevar maletas para no ocupar espacio para la gente, pero el bus también fue bombardeado y lograron salir con vida y llegar a la frontera con Polonia", cuenta Yuliia.

Yulia (a la derecha), con sus hijos y el resto de la familia que acaba de llegar de Ucrania. VICTORIA RODRÍGUEZ

Desde allí, viajaron hasta Varsovia y cogieron un tren a París, que enlazaría con otro a Bilbao. En la capital vasca, localizaron un conductor por Bla Bla Car que venía a Lugo.

"Estamos en contacto con una trabajadora social del Concello, que nos está asesorando sobre los trámites para escolarizar a mi sobrina y también para la regularización. De momento, el Ayuntamiento nos da un cheque de 300 euros al mes para comida pero, hasta ahora, no sabemos más. Es así en toda Europa", dice Yuliia.

A su cuñada, Olha, se le humedecen los ojos pensando en todo lo que pasó en poco tiempo. En Ucrania, trabajaba en un banco. "No pensamos en el futuro, de momento. Solo que aquí se vive tranquilamente y no hay disparos. Nuestra idea es no quedarnos. Nuestras madres nunca se fueron de Ucrania, ni estando aquí. Lloran constantemente. ¡Es difícil perder todo a los 60 años y quieren volver! Pero les estamos muy agradecidos a los europeos", afirma Olha.

Una familia acoge a una abuela y una madre con sus dos hijos

La iniciativa se tramitó a través de la ONG Aga Ucraína, que trae todas las semanas a refugiados desde la frontera con Polonia hacia España

En casa de María viven, desde el pasado domingo, cuatro personas más. Se trata de una abuela, una madre y dos niños de 9 y 4 años. Los cuatro llegaron en autobús desde la frontera de Ucrania con Polonia hasta A Coruña. El vehículo era fletado por la ONG Aga Ucraína, formada por ucranianos asentados en Galicia, que canaliza desde el inicio del conflicto todo tipo de ayuda humanitaria a este país ofreciendo, incluso, acogida en casas de familias gallegas.

Esta lucense —que opta por el anonimato— decidió dar el paso de acoger en su casa a una familia ucraniana, a la que no conoce de nada, durante un periodo mínimo de seis meses por echar una mano a las víctimas del conflicto y también para transmitirles a sus dos hijos, de 10 y 8 años, el valor de la solidaridad.

"Nos comprometemos, como familia acogedora, a ayudarles en el proceso de integración tanto con el papeleo como en el aprendizaje del idioma y también nos ocupamos de apoyarlos en todo y darles vivienda y manutención", dice María.

Todo eso no es, en principio, ningún problema para esta familia, que tampoco teme al desembolso económico. "Fui al Ayuntamiento y a ver si nos dan alguna ayuda. De momento, ya tenemos el apoyo de los vecinos, que son muy solidarios pero la verdad es que tampoco me importa. Hay que ponerse en la situación de ellos y aportar nuestro grano de arena. Y si tenemos que comer macarrones con atún y tomate varios días, los comemos", afirma esta lucense.

De momento, María ya fue a pedir cita a Extranjería y los empadronó en su vivienda con el fin de escolarizar a los niños y pedir las tarjetas sanitarias. La reacción de la familia ucraniana fue de agradecimiento desde el primer instante. "Viajaron más de 40 horas en un autobús y lo que hicieron, nada más llegar, fue ducharse, cambiarse de ropa, comer caliente y dormir. Usamos el traductor de Google para comunicarnos y están superagradecidos. Se les nota que tienen cara de alivio, pero también de incertidumbre", cuenta María.

Esta familia lucense acogió a la familia ucraniana en dos habitaciones. En un principio, contaban con cinco personas y compraron unas literas. Al final, son solo cuatro más en casa.

26 solicitudes en Extranjería y 3 en el padrón

Las oficinas de Extranjería de la Policía Nacional recibieron, hasta la semana pasada, veintiséis solicitudes de refugiados ucranianos que huyen de la guerra. Es el primer paso para regularizarse en España, necesario para escolarizar a los niños y obtener un permiso de residencia y trabajo durante un año prorrogable hasta tres.



52 ciudadanos ucranianos están actualmente empadronados en el ayuntamiento de Lugo. Antes de la guerra, eran 49. Durante este mes de marzo, el Concello empadronó a una persona más y otras dos estaban la semana pasada en espera, con lo que harían un total de 52. El empadronamiento es otro de los trámites más necesarios dado que permite acceder a la tarjeta del Sergas.