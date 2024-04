La llegada de los Avril a Galicia no recorta tiempos ni precios a los viajeros lucenses

El estreno de los trenes Avril en Galicia —que empezarán a circular en la comunidad el próximo 21 de mayo y aún no llegarán a Lugo— no va a suponer una mejora para los viajeros lucenses, que apenas verán reducidos los tiempos de viaje y no se beneficiarán de las ofertas de lanzamiento anunciadas por Renfe, con precios desde 18 euros.

Actualmente —después de que se suprimiese un Alvia debido a las obras de adaptación que se realizan en Chamartín— funcionan tres servicios de Lugo a Madrid y cuatro a la inversa, con conexión en autobús entre Lugo y Orense. Para realizar el viaje de ida, los viajeros que parten de Lugo tienen las siguientes opciones: salida a 8.50 horas con llegada a las 13.42 horas (4 horas y 52 minutos); salida a las 14.25 horas con llegada a las 18.40 horas (4 horas y 15 minutos) y salida a las 18.45 horas con llegada a las 23.26 horas (4 horas y 41 minutos). Desde que empiecen a funcionar los Avril, el primer trayecto —que es el que actualmente lleva más tiempo— se reducirá en 12 minutos, mientras que el segundo seguirá igual y el tercero se recortará en 3 minutos. De este modo, el tiempo mínimo de viaje en tren de Lugo a Madrid seguirá siendo el mismo que ahora: 4 horas y 15 minutos.

Para el viaje de vuelta desde Madrid, los horarios y tiempos de viaje hasta Lugo son actualmente los siguientes: salida a las 10.04 horas con llegada a las 14.16 horas (4 horas y 12 minutos), salida a las 14.30 horas con llegada a las 19.25 horas (4 horas y 55 minutos), salida a las 16.00 horas con llegada a las 21.46 horas (5 horas y 46 minutos) y salida a las 19.15 horas con llegada a las 0.15 horas (5 horas). Los trenes Avril reducirán solamente en 11 minutos el primer servicio y en 3 minutos el tercero.

Estos horarios no son definitivos, ya que Renfe anunció que a mediados de verano, cuando terminen las obras en la estación de Chamartín —que están afectando a todos los servicios de conexión con Galicia—, se modificarán frecuencias, servicios y horarios. Actualmente, la alternativa para no tener que viajar en autobús de Lugo a Ourense para coger el tren Avril —ya que la carretera se encuentra en muy malas condiciones— es partir de León. Desde la estación de tren de Lugo hasta la de León hay 223 kilómetros en coche —que se hacen por autovía y por autopista desde Astorga— y desde León a Madrid se ofrecen a diario 10 servicios, que oscilan entre 1 horas y 54 minutos y 3 horas y 18 minutos, aunque la media ronda las 2 horas y 15 minutos.

En cuanto a los precios, Renfe lanzó una campaña con 33.000 unidades a precios reducidos, desde 18 euros. Sin embargo, si se compra el billete desde Lugo a partir del 21 de mayo no se encuentra ningún billete a ese precio. Los más bajos rondan los 30 euros.