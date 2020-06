"Llegaba en el bus y pensé que había fuego en mi casa, pero era un chorro"

Carmen Pérez Campos vivió el pasado miércoles una de sus peores experiencias en la vida. Cuando bajaba en bus hacia su casa, en A Ponte, vio algo gris al fondo de la calle. Pensó que era humo y que su casa estaba ardiendo. Afortunadamente, no.

Pero lo que sucedía tampoco era nada bueno: un inmenso chorro de agua, que salía de una tubería situada al otro lado de la calle, chocaba contra la fachada de su casa e incluso la sobrepasaba. Era tal el volumen de agua que la pobre mujer se empapó por completo cuando no le quedó otra que acceder a su propia vivienda. "No quisiera volver a tener esta experiencia por nada del mundo. Fue horrible. Primero, pensé que era fuego y que estaba ardiendo mi casa y luego vi que era un inmenso chorro de agua. Aquello era espectacular. Era tan grande que, tras entrar, quedé empapadita. Llegué pingando", recuerda.

Cuando puso el pie en casa, vio que el agua había entrado a las habitaciones, al pasillo e incluso a la terraza, situada en la parte trasera. Ahí, el agua fue saliendo por un sumidero pero dentro comenzó a achicarla con toallas hasta que resbaló. "Cuando llegó la Policía Local, estaba tendida en el suelo. No me podía levantar con lo que me dolía y eso que me moví un pie para recolocar un hueso que se me descolocó. Si no, hubiese sido peor. Aun así, tuve mucho dolor".

Tras ese episodio que desató el miedo en el barrio, fue evacuada al Hula, donde este jueves explicaba que "la noche fue muy dura. Estuve a base de calmantes, me pusieron hielo y me pincharon con unas agujas gordas. Mal, estuve mal". Esta mujer jamás se esperó vivir esta situación. "El chorro era tremendo. ¿Quién se espera algo así? Hace dos o tres años, hubo otra rotura de tubería enfrente, en la casa de los dueños de la acometida", afirma.

El agua le levantó la pintura de la fachada, le estropeó el parqué y desconoce si causó daños en el tejado. "La Policía me dijo que tenía que hacerse cargo de la avería el Ayuntamiento y por eso cortaron el agua. Quedaron todos los vecinos sin suministro", apunta.

Carmen espera ahora ser operada el próximo lunes de las secuelas que le dejó la caída y ve difícil su recuperación dado que vive sola. Su único hijo reside en Santiago y, para poder acompañarla estos días, necesita un justificante del Hula para viajar, debido a que todavía no se permite la movilidad entre provincias.