¿Cuándo reabrirá la librería Soños de Papel?

Este viernes celebraremos un acto de inauguración de 19.30 a 21.30 horas y el sábado ya reabriremos al público la librería, que está en la esquina de la Rúa María Castaña con la Praza de Augas Férreas.

¿Qué horario tendrá?

Abriremos de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas y los sábados solo por las mañanas. En Navidades también atenderemos los domingos días 24 y 31 de 10.00 a 14.00 horas.

¿Qué ofrece?

Nuestra especialidad es la literatura infantil y juvenil, que creo que es muy importante, porque yo fui profesora de educación infantil. También tendremos literatura para adultos, sobre todo por encargo; regalos; juguetes de madera y artículos pata bebés.

¿Alguna otra actividad?

Organizaremos cuentacuentos. El primero será el sábado día 23, a las 12.00 horas, a cargo de la Profe Alba.

¿Cómo una profesora acaba al frente de una librería?

No tenía estabilidad laboral porque solía cubrir bajas como profesora; siempre me atrajo tener una librería y me surgió la oportunidad.