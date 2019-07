La lista de espera para el nuevo grado de Robótica supera las 70 personas

El rector de la USC, Antonio López, se mostró muy optimista con la nueva reordenación de la oferta docente del campus lucense y confirmó que el grado de Robótica, que comenzará a impartirse a partir del mes de octubre, cuenta con una lista de espera de más de 70 personas. "Fixemos un primeiro chamamento cun nivel moi alto de primeiras opcións, un feito que nos da moitas esperanzas de que terá moi boa aceptación".

Antonio López acudió este jueves a la toma de posesión de la nueva decana de la Facultade de Formación do Profesorado, Carmen Sarceda Gorgoso, después de celebrar a primera hora de la mañana un Consello de Goberno de la USC en el que se aprobaron de manera oficial los tres nuevos grados que se impartirán en el campus durante el curso 2020/2021: Empresa e Tecnoloxía, Bioquímica y Xestión Cultural . Además, en la reunión también se acordó que las facultades de Xeografía e Historia y de Farmacia de Santiago acogerán, respectivamente, los másters interuniversitarios en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade y Nanociencia e Nanotecnoloxía.

"Vimos traballando na redefinición da oferta, nun deseño de títulos que sexa atractivo naqueles centros nos que ahora está habendo maiores dificultades", aseguró el rector de la USC. "Este feito fará máis atractivas as titulacións e poida dar solucións a un dos problemas, que é encher as nosas aulas".

Sarceda, la primera mujer que asume el decanato de la Facultade de Formación do Profesorado, se marcó el reto de convertir el centro en "unha referencia"

El Consello de Goberno también sirvió para la validación de la nueva estructura de gobernanza del Campus Terra, que pretende garantizar el éxito en su concurrencia a la próxima convocatoria de Campus de Especialización de la Xunta. "Queremos reforzar ese carácter de especialización temática que ten o Campus Terra nos ámbitos da investigación e da docencia", señaló Antonio López.

Por su parte, Carmen Sarceda, la primera mujer que asume el decanato de la Facultade de Formación do Profesorado, se marcó el reto de convertir el centro en "unha referencia en Galicia e no contexto do sistema universitario español".

Sarceda sucede a Francisco Rodríguez Lestegás, que ocupó el cargo durante los últimos ocho años.