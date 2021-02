Parte de los empresarios acusados en el primer juicio de la operación Pokemon por el supuesto cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas corroboraron este martes los pagos al Francisco Fernández Liñares.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Lugo juzga al que fue concejal del Concello de Lugo y presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y a otros nueve acusados. Todos menos Liñares y un empresario coruñés alcanzaron un acuerdo previo con la Fiscalía.

Una de las primeras decisiones adoptadas por el tribunal fue la de considerar nulas todas las declaraciones del exconcejal de Lugo a partir del día 23 de septiembre de 2012, es decir, desde que se cumplió el plazo de 72 horas de detención judicial.

Evaristo Nogueira, abogado del exconcejal de Lugo y expresidente de la CHMS, había pedido la nulidad de todo el caso porque las declaraciones de Linares fueron hechas "mientras estaba detenido y encarcelado de manera irregular", tal y como decretó en su momento la Audiencia al anular el auto de prisión: "No todo vale, se ha traspasado la línea de los derechos fundamentales".

El tribunal acepta así parte de su solicitud, pero consideró válido todo lo actuado en el caso antes de esas declaraciones y todo lo de después siempre que no se base en ese testimonio. El resto de cuestiones previas fueron rechazadas.

ACUERDO PREVIO. La vista está previsto que se prolongue hasta el viernes y se centra en las actividades de LIñares al frente de la CHMS. A su llegada a la Audiencia, el exedil dijo estar "esperanzado" y dice que confía en una "defensa creo que bien estructurada".

De los diez acusados, solo Liñares y un empresario coruñés no tienen acuerdo previo con Fiscalía. El acuerdo es de año y tres meses de prisión, a sustituir en ejecución por multa, cuyo montante estará en torno a los 15-20 euros por día.

TESTIMONIOS. Entre los primeros citados a declarar compareció José Gayoso, pedáneo de O Burgo, quien dijo dice que Liñares le pidió dinero en varias ocasiones, pero "para un amigo que lo necesitaba", no por las obras.



Por su parte, Manuel Santiso, de construcciones Sable, reconoció que le hizo varios pagos "como detalle" por dos obras.

En la misma línea, otro empresario declaró que le dio "15 o 20.000 euros como detalle". "El me decía que le hacía falta una cantidad y yo trataba de ayudarle, pero no eran cantidades pactadas previamente", dijo.

Los acusados solo están respondiendo a las preguntas del fiscal, lo que evidencia los pactos previos alcanzando. Otro de ellos aseguró que le pagó a Liñares alrededor de 25.000 euros, en distintas cantidades entregadas en mano en un sobre. Se acordaban, según dijo, antes de la concesión. Este empresario también reconoció que le plantó al exedil una finca de eucaliptos en Castroverde.

Otro testimonio abundó en esta línea: "Le llevé algún dinero. Serían dos veces, unos 20.000 euros. Se los di en mano; si no le dabas dinero no te daba la obra". También le repobló unas fincas de árboles en Castroverde, afirmó.

La previa del juicio

Junto a Liñares, se sientan en el banquillo nueve empresarios beneficiados por sus concesiones, y son precisamente ellos el eslabón más débil en la cadena de su defensa.



Según pudo confirmar El Progreso antes del juicio, gran parte de estos empresarios estaban estudiando declararse culpables y llegar a un acuerdo con Fiscalía para aceptar una condena inferior a los dos años que los libre de entrar en prisión. La pena que el ministerio público reclama en su escrito de acusación para los diez acusados, incluido Liñares, es de cinco años de prisión por cohecho y una prohibición de seis años para contratar con la administración y para obtener subvenciones y ayudas públicas, además de una inhabilitación para cargo o empleo público durante 10 años por otro delito de prevaricación.



Las informaciones recabadas por este diario confirmaban los contactos de los abogados de los acusados con la Fiscalía para negociar sus confesiones, partiendo también del hecho de que es más que probable que el ministerio público tenga que reconocer la atenuante de dilaciones indebidas, dado que se trata de una investigación que comenzó hace más de ocho años y que estuvo afectada por los retrasos acumulados en el juzgado de Instrucción 1 cuando estaba al frente Pilar de Lara. Esa atenuante ya implica de por sí una rebaja de las penas, y del mismo modo beneficiaría a Liñares.



Este, sin embargo, no ha aceptado hasta ahora ningún acuerdo, si bien escuchar cómo otros compañeros de banquillo lo señalan ante el tribunal podría hacer que reconsidere su situación. De todos modos, los posibles pactos de la Fiscalía con los acusados no se conocerán hasta el momento de las declaraciones de cada uno de ellos durante la vista oral: cada uno que reconozca públicamente su culpabilidad verá rebajada la petición de pena durante las conclusiones finales.



CUESTIONES PREVIAS. En estas circunstancias, el abogado de Liñares, Evaristo Nogueira, anunció este lunes en declaraciones a Europa Press que pedirá la libre "absolución", al tiempo que planteará "cuestiones previas especialmente técnicas desde el punto de vista procesal" para tratar de que la Audiencia declare la nulidad de las actuaciones, bien en su totalidad o bien en parte.



Nogueira quiso ser "cauto, en cuanto a los argumentos que se van a verter por esta defensa en el acto de juicio oral", pero recordó que "tampoco es ningún secreto, y así se contó en autos desde el principio de la instrucción, que esta parte viene denunciando ciertas nulidades que en el acto del juicio se plantearán por esta defensa y no sé si se sumará algún compañero más". En cualquier caso, insistió, defenderá su inocencia.