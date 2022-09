Lila ou unha memoria de muller

Ás 13 horas do día 4 de setembro, data de celebración das miñas vodas de perla, morría Lila Montenegro. Unha coincidencia desgraciada, que talvez fira máis porque me fixo lembrar a alegría daquela muller perante o casorio da súa primoxénita comigo. Naceuna, tras dun traballo de parto esgotador, en febreiro de 1971, nove meses despois de ter casado. Daquela eran outros tempos, e ficou grávida niso que por entón se chamaba a lúa de mel, pola que, como ela fixo, se adoitaba percorrer boa parte da xeografía daquel atrasado estado español. Á miña muller tocaríalle ter nado en Melilla, onde a súa nai mesmo tivera que pedir traslado, mais o seu interese por parir canda a súa, en Lugo, fixo que nacese no hospital provincial do San Xosé, asistida por Antonio Murado Aguiar.

Naquel momento, a súa ledicia, como a da súa nai, Pilita Pardo Gayoso, foi igual de inmensa, acho que moito maior que cando eu casei coa filla, hai trinta anos, mais en todo caso o mesmo de ilusionante. E case tanto como a forza que caracterizou a Pilita tamén valiosa, loitadora e sufridora, nai por riba de todo e esposa paciente, de quen a miña filla máis nova herdou, amais de nome, hipocorístico. Aquela avoa Pilita a quen eu propio lembro no Cantón-bar e con quen miña nai adoitaba pararse a falar decote, que hoxe estaría orgullosa das súas bisnetas, Rosalía e Pilita, dúas mulleres de quen agardo a mesma enteireza e entrega. Pero Pilita foi a nai de quen hoxe lembro, Lila Montenegro, Pilar Montenegro y Pardo—segundo a documentación oficial—, quen así mesmo formou parte dunha cadea feminina, e de Pilares en concreto, cunha magnitude singular. Talvez como case todas as nosas mulleres, non o dubido, mais neste caso estou a falar da miña memoria, desa da miña realidade familiar máis próxima. E desa que me empeño por entregar.

Lila naceu en Lugo na Rúa do Miño, en 1942, nun deses difíciles anos da posguerra española e no edificio en que seis anos antes, por intervención de seu tío Pepe Gayoso Veiga, se aloxara o Partido Galeguista, algo que para min é máis que simbólico. Nun fogar golpeado en que, apesar de se involucrar co réxime ditatorial do momento, se desenvolveu un espírito respectuoso pouco común e un carácter polo xeral aberto e dinámico: lembro as anécdotas que me contaba sobre dos Foles, os Correas Calderón ou Luís Pimentel, todos estreitos amigos da casa, sen xulgar nunca as súas opcións ideolóxicas nin o seu protagonismo na órbita dos e das vencidas e perseguidas.

En canto o necesitaron, Lila viuse na obriga de demostrar que, malia a ser muller, valía para traballar fóra do fogar, e aos vinte anos pasou a formar parte do organigrama administrativo de Mutualidades Laborales, logo accedendo ao do INSS. Nin que dicir ten que tamén proclamando a forza e o proxecto daquelas mulleres submetidas á esfera masculina que, embora, ela sempre e en certo xeito se negou a aceptar. Seguramente moito máis do que a escuridade e o bafo repugnante desa época lle permitía.

Sería eu un egoísta se subestimar a dor que unha filla, a miña Pili, está a sentir ante a desaparición física da súa nai xa ultrapasado o medio século. Moitos e moitas sufrímolo nunha idade moito menor, mais a tristeza imaxino que será a mesma. A miña tamén o é, mais pola perda de quen coñecín desde sempre, diso que chaman toda a vida, e con quen me uniu unha estreita amizade iniciada hai pouco máis de trinta anos, e aínda apesar dos pesares. Unha persoa certamente alegre malia a ter padecido, aos seus corenta anos, unha custosa doenza de cancro que, sen embargo, lle habería recuncar en moitas máis ocasións, chegando até seccionarlle os folgos e a existencia, e facer que hoxe a lembremos coa fortaleza e o sorriso acho que case unicamente propio dunha muller. Unha muller elixida polas circunstancias para sufrir unha agonía difícil e alongada. Esa foi Lila, a quen tamén debo boa parte da transmisión dese patrimonio oral que, aos e ás lucenses, nos é propio. Lila, quen xa o era, mais que agora, para min, é moito máis memoria, ora como elo dunha cadea feminina ora como protagonista dun corpus que leva rotulado o seu nome. E quen nese entanto, xaora é tamén materia de transferencia: en que reflectírmonos e a quen acudírmonos. Até para explicármonos.

Lila marchou cunha tranquilidade pasmosa. Cunha calma derivada quizais de quen tivo de suportar un terríbel proceso que a conduciu a un sufrimento que poucas persoas encaixan coa esperanza e a alegría que ela soubo destilar. E así a quero recordar: como a amiga, a confidente, a muller-fortaleza, a Lila vital e a persoa que me aprendeu a relativizar boa parte dos atrancos que a todas nos chegan. Como a señora impecábel, a muller loitadora, a nai da miña Pili e a avoa materna dos meus nenos e das miñas nenas.

Pili, xa cho dixen en multitude de ocasións: ninguén morre se nós non o permitimos. E o teu foi, seino e sábese, a historia dunha filla que, por riba das inclemencias e de graves atrancos, soubo antepor o seu delirio filial aos devezos de quen ben podía ter sucumbido ante os aviltamentos, as infamias, as ultraxes e as intromisións. E fostes as dúas, sobre todo, unha filla e unha nai; mais tamén unha nai e unha filla en cuxa relación humana bateu esa dualidade que nos enfronta e nos decepciona, si; embora ese selo que, tal que elo de sororidade, reflicte a conciencia de quen se sabe produto dun designio baseado na confianza. De filla e de nai, algo que sempre che ficará patente, entre outras moitas cousas, por ese imperioso cántico de quen, moribunda, chamaba por ti, clamando á vez por quen o seu subconsciente delataba como obxecto de desexo. Iso, miña Pili, é o que che fica e o que a ambos nos vai restar para que llelo transmitamos a eses dous homes e esas dúas mulleres, esas persoas que fixemos ti e máis eu. Os netos de Lila, Afonso e Xulio. E esas súas netas, Rosalía do Cebreiro e Pilita. Que non esquecerán a nosa paciencia, por descontado, mais a quen lles faremos chegar o percurso daquela súa avoa materna, Lilí outrora, Lila despois, e sempre Pilar, e sempre a filla da avoa Pilita. E mentres o facemos, miña Pili, mentres trasladarmos o seu legado, agardaremos que ela, a túa nai, poida comprobar desde onde resida, como o agarimo e o amor sonche espazos que non caducan e que nada nin ninguén, por moito que se afane, vai poder eliminar. Nin a mesma morte é quen de apouvigalos ou arrebatalos. E pensa, Pili, que aló onde che habita Lila—xa que logo ese xa é o seu verdadeiro territorio—é no pensamento de quen, como nós, a refagamos e a reinventemos. Para eles, para elas; para eses seus netos e esas súas netas que, Pili adorada, moito máis que a memoria nosa, son o máis relevante que temos e creamos na vida. Oxalá que cando lles toque, tampouco nos esquezan xamais, e queiran transmitir a nosa materia ás súas e aos seus, porque a enerxía, nosa, xa a levan nos adentros.