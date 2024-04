La Liga de Fútbol Profesional denunció a unos 15 hosteleros de Lugo por pirateo

La Liga de Fútbol Profesional denunció a unos 15 hosteleros de la capital lucense porque presuntamente tenían pirateada la señal televisiva de los partidos de las competiciones que gestiona esta asociación que preside Javier Tebas.

LaLiga ganó la mayoría de esos pleitos, en los que los juzgados de lo Penal de Lugo impusieron sanciones económicas a los infractores, que en algún caso rondaban los 1.000 euros.

Sin embargo, en dos de esos procedimientos los hosteleros lucenses salieron airosos. Uno fue porque el juez estimó que la denunciada había sido víctima de una estafa y el otro porque los policías que acudieron al establecimiento no pudieron acreditar que proyectaba fútbol, además de no tenerlo contratado con algunas de las plataformas televisivas que tienen sus derechos.

La primera de esos hosteleros, Vanesa López, propietaria de la hamburguesería García en las Casas Sindicales, explicó que "botei 14 anos co fútbol, pero dinme de baixa porque non me compensaba". Agregaba que "non vivo do fútbol, senón da comida".

Contratar hoy en día, sin descuentos, el paquete completo de fútbol de LaLiga y la Champions League le suele costar a un establecimiento de hostelería 472 euros mensuales.

Vanesa López cuenta que después de darse de baja acudió a su local una persona que se hizo pasar por comercial de Movistar, que le ofreció el servicio a menos de la mitad del precio, unos 200 euros al mes, así que lo contrató.

"Asinei o contrato. Instaloume o decodificador. Funcionaba sen cortes. Pagueille en metálico o primeiro mes e despois íamo xirar polo banco", dijo la hostelera.

En la mayoría de los pleitos los juzgados le impusieron una multa a los dueños de establecimientos denunciados

Un barrido le permite a LaLiga y a las plataformas televisivas descubrir en qué establecimientos se proyectan partidos sin autorización. Entonces envía a un ‘cliente misterioso’ al local. Este comprueba in situ que se emiten los encuentros de fútbol profesional para intervenir como testigo en los pleitos.

Tras esa comprobación de parte, LaLiga presenta denuncia y son los agentes de la Policía Nacional los que acuden a los establecimientos a acreditar que se realizan esas emisiones pirata.

En el caso de otro hostelero lucense, que prefirió mantenerse en el anonimato, el juzgado le absolvió porque cuando los policías acudieron a su establecimiento no tenía dispositivo alguno.

Abogados consultados indicaron que LaLiga suele denunciar a los infractores por estafa y retirar el delito contra la propiedad intelectual porque el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que no considera al fútbol una actividad con propiedad intelectual como sí lo son las artísticas o las literarias.

En los últimos años aproximadamente cuatro de cada cinco bares de la capital lucense se han dado de baja en las plataformas que tienen los derechos del fútbol profesional. Uno de los contados empresarios que continúa con su contrato es Tino Carracedo, de la cafetería Abrente. Este hostelero explicó que lo mantiene porque cuenta con una oferta y su local tiene un amplio aforo. Asegura que el pasado miércoles con motivo del duelo de la Champions entre el Manchester City y el Real Madrid tuvo unos 140 clientes presenciándolo.

El interés que generó ese emocionante encuentro provocó que a los aficionados les resultase complicado encontrar sitio libre en los establecimientos de la capital lucense que tienen señal.

Ese fue un hecho "excepcional", pues Tino Carracedo precisa que la afluencia a su local para ver los partidos de fútbol ha descendido. "Se hai anos podían supoñer o 60 ou 70% dos clientes, agora só son o 20 ou 30%", concretó.

Atribuye ese descenso a dos motivos, que las plataformas "abarataron moito" la tarifa doméstica, al bajar el precio de unos 140 euros a 60 o 70, y que hay ciudadanos que tienen la señal pirateada en sus domicilios.

EN CORTO ► Engañados

Por Xosé Andrade

No se equivoquen, no es que LaLiga tenga una cruzada contra los bares, es que en el fondo pretenden que los clientes paguen en sus casas y multiplicar así los beneficios. Y cerca de cien euros mensuales por domicilio para ver todo el fútbol parece una cantidad abusiva. Nos vendieron lo del pay per view, pero lo que hay es una tarifa de lujo para ver un deporte que, la mitad de días, no merece la pena ni gratis. Si las plataformas no evolucionan a modelos más flexibles seguirá el pirateo.