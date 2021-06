Los líderes municipales fían su futuro electoral al segundo tramo de mandato

La encuesta de Infortécnica encargada por El Progreso para pulsar el apoyo ciudadano que tienen los grupos municipales en el ecuador del mandato y que dio como resultado una repetición de la mayoría de la izquierda motivó reacciones de los líderes políticos del Concello, quienes quisieron ser cautos y esperar a 2023 para conocer el sondeo definitivo que saldrá de las urnas.

De hecho, la alcaldesa Lara Méndez considera que en los dos años que restan de mandato "os lucenses asistirán á materialización do proxecto que iniciamos en 2015 e co que estamos a lograr a transformación da cidade baixo estándares sociais, urbanísticos e medioambientais acordes cunha cidade europea, moderna e innovadora do século XXI". Méndez que no entró a comentar los números de este sondeo, que otorga a su grupo un concejal menos que en 2019, sí quiso recordar el esfuerzo del gobierno local durante la pandemia para priorizar la atención a las personas vulnerables y también las ayudas para reactivar la economía.

Tras enumerar actuaciones del gobierno local que afectan a las áreas gestionadas por el grupo socialista, la regidora apuntó que son iniciativas en marcha que, "unha vez finalizadas, a veciñanza apreciará".

Del mismo modo se manifestó su socio de gobierno y teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, quien indicó que en los dos años de bipartito los nacionalistas impulsaron "importantes remodelacións do transporte urbano, do tráfico e na peonalización. As persoas que viven en Lugo valoran a decisión e así o reflexaron na enquisa", añadió.

Además, Arroxo considera que la subida de un edil que le da el sondeo al BNG es "un resultado esperanzador, satisfactorio, pero o importante é que Lugo conte cun goberno municipal que o faga avanzar no sentido en que a cidadanía quere".

En todo caso, el edil nacionalistas admite que "aínda falta moito tempo para as eleccións", aunque asegura que, en lo que queda de mandato, el BNG seguirá trabajando "con honestidade e escoitando ás veciñas e veciños para que Lugo mellore".

OPOSICIÓN. El sondeo de Infortécnica augura un cambio en el reparto de escaños que ahora tiene la oposición, de modo que el PP sumaría los dos concejales que perdería Cs, que desaparecería de la escena municipal, para rozar con 12 ediles la mayoría absoluta.

El portavoz municipal del PP, Ramón Carballo, asegura tras conocer el resultado del sondeo que su equipo se siente más motivado, pero reconoce que aún queda mucho partido por jugar y que, por lo de ahora, el marcador está en 0-0. "Es cierto que las encuestas marcan una tendencia y que estamos en el buen camino pero el único resultado válido es el que nos dé la opción de gobernar, ganar unas elecciones y ser el grupo mayoritario no es suficiente, nuestro objetivo es llegar a la alcaldía", dijo.

"Tenemos por delante dos años para convencer a los indecisos y también a los muchos lucenses decepcionados por la mala gestión de este bipartito que somos la alternativa de gobierno", añade Carballo, quien considera que los ciudadanos saben que en Lugo hay "un bigobierno con dos proyectos diferentes, con una pelea de protagonismos diaria y no quieren eso". Por su parte, la edil Olga Louzao asume que Cs "no pasa por su mejor momento", aunque cree que en los dos años que quedan de mandato su partido tendrá "un papel relevante, ya que las políticas y reformas que defendemos son más necesarias que nunca". También se ven como la única alternativa a "las nefastas políticas a las que nos tienen acostumbrados tanto el PP como el PSOE".