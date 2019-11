Funeraria Fernández, que es la empresa con más cuota de mercado en el sector en Lugo, cambia de propiedad. El líder nacional, Albia Servicios Funerarios, que pertenece a la aseguradora Santa Lucía, acaba de adquirir la firma lucense.

Funeraria Fernández, de capital social totalmente lucense y con más de 100 años de actividad, cuenta con tres tanatorios en Lugo: Velatorios Lucenses As Arieiras, detrás del Hotel Santiago; Velatorios Lucenses Gándaras, en el parque empresarial, y la concesión administrativa para el del Hospital Lucus Augusti; así como un crematorio.

Su plantilla está formada por 24 trabajadores y dispone de una flota compuesta por 15 vehículos, que renueva cada siete años.

En el tanatorio As Arieiras, en donde se encuentran las oficinas centrales de la empresa, tiene ocho salas velatorias, horno crematorio, capilla, floristería, cafetería y unos 7.500 metros cuadrados de aparcamiento.

En el del polígono de As Gándaras dispone, entre otros servicios, de seis salas velatorias, floristería, salón de actos para ritos civiles o religiosos y cafetería.

EL GIGANTE DEL SECTOR. El nuevo propietario, Albia Servicios Funerarios, es la principal compañía del sector en todo el Estado. Fue fundado en 1998, tras la fusión de varias funerarias nacionales.

La filial del grupo Santa Lucía es el gigante del sector. Según los últimos datos que ha hecho públicos la sociedad, gestiona en España 126 tanatorios; 280 centros funerarios; una veintena de cementerios y 36 crematorios.

A esas cifras hay que añadir que cuenta con más de 1.000 trabajadores y realiza más de 55.000 servicios funerarios anuales en España, para los que dispone de una flota compuesta por más de medio millar de vehículos.

Acuerdo. La capital gallega que le quedaba