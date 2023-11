Al mirar el fondo de su vaso de Cointreau con sus ojos, que son azules clarísimos como los de los ángeles cantores, recuerda que bebía ese licor cuando tocaba en el Círculo de las Artes. Su hermano Pachy tocaba en orquestas. Le lleva ocho años. "En casa había guitarras e un piano eléctrico. O meu irmán non me deixaba tocalas, pero facíao cando marchaba. Aprendín pola miña conta, con dez anos".

Además de heredar los instrumentos, heredaba los grupos: Los Alessandi, Kalú 69, Orquesta Maika... "Pachy pasaba a un grupo mellor e eu ocupaba o seu sitio". Al principio como cantante, después como bajista. Cuando debutó, con 12 años, tocaba de oído. "Os que sabían de música eran os teclistas. Ían buscalos aos seminarios porque estudaban música desde que entraban".

Los inicios de Mouriño fueron en festivales benéficos. Formaba el Dúo Capricornio con Juan Luis Fuertes, que acabaría en Fuxan os Ventos. "Ofrecéronme entrar en Fuxan, pero eles non cobraban e eu gañaba cartos coas orquestras", justifica.

En los veranos desde los 13 a los 15 años era músico en concursos de misses, con Pepe Garalva. Ganaba 1.000 pesetas cada noche de actuación.

"Non puiden entrar no bingo Molino Rojo de Lugo con Dyango porque aínda non cumprira os 18 anos que esixiran"

El siguiente paso fueron las orquestas, tocaba y las representaba. El negocio era circular. Cuando tenía 19 años, el padre de su novia le explicó que no quería un yerno que viajase. La propuesta era que entrase a trabajar en un banco. Miguel se plantó: "Son músico e non vou deixar de selo". Estaba acompañando a Dyango. "Lembro que non puiden entrar con el no bingo Molino Rojo da Rúa Clérigos porque aínda non tiña 18 años".

"Non puiden entrar no bingo Molino Rojo de Lugo con Dyango porque aínda non cumprira os 18 ano que esixían"

Mantuvo el pulso con su suegro durante poco tiempo. Era músico, pero trabajó como corrector en El Progreso, así como en la radio y en la televisión. El padre de su mujer era alto: Zaringa, pionero del baloncesto lucense. Cambió de lugar en los escenarios. Organizó un festival en el Pabellón Municipal para el que contrató a Dyango, Camilo Sesto y Ana Kiro.

Unos años más tarde sería Dyango quien lo contrataría como representante. Su carrera empezó con un cantante romántico, formado en un conservatorio y aficionado al jazz, y se cerraría con uno de flamenco, un niño lucense de diez años llamado El Kiki.

Conoció a Ángel Curtis, un fakir que mudó su apellido por el de su pueblo. Era famoso por el concurso televisivo "1, 2, 3; responda otra vez". El programa lo veía toda España porque la alternativa era la segunda cadena. Curtis le pide que lo represente. El vicepresidente del Barça, Joan Gaspar, contrató al fakir para una gira por todos los hoteles Husa. «Nunha actuación en Barcelona caeulle unha bandeixa chea de vasos a un camareiro. De repente, levantáronse varios escoltas mirando para todas partes. Estaba Alberto de Mónaco».

En una visita a Ángel Curtis en Alcobendas conoce a sus compañeros de vivienda. Son Bigote Arrocet y el cantante José Vélez, Vivían en un chalé con piscina dando sablazos al fakir.

Mouriño empieza a gestionarles actuaciones. Después, fichó a Eugenio. Le recordaba a su suegro, podría haber sido jugador de baloncesto. "Medía dous metros. Comenzara como cantante e contando chistes entre canción e canción. Acabou por deixar de cantar para contar chistes".

El cantante holandés Tony Ronald lo igualaba en estatura. Él siempre ha sentido respeto por los hombres altos. A su suegro no lo representó. Era banquero y se valía profesionalmente.