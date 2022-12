Licitada la última fase para peatonalizar todo el centro de Lugo

El gobierno de Lara Méndez inició el proceso de licitación de la peatonalización de la Praza de Santo Domingo y la Rúa do Teatro, la última obra pendiente de contratar de las actuaciones comprendidas en la planificación Zero: Corazón verde para la peatonalización integral del casco histórico. Los trabajos, que tienen un valor estimado de 3.042.895 euros, deberán acometerse en un plazo de 10 meses.

La propia regidora explicó que el objetivo de este proyecto es "gañar espazos para a cidadanía, máis confortables para a convivencia e para o impulso do comercio, reducindo o tráfico rodado e renaturalizando a zona co fin de minorar a contaminación atmosférica, os niveis de ruído e as vibracións, altamente prexudiciais para a saúde e perigosas para a conservación do noso rico patrimonio histórico".

La intervención tiene como finalidad reurbanizar y humanizar este espacio dentro del recinto amurallado, promoviendo zonas peatonales y de estancia a través de la demolición de la totalidad de los pavimentos existentes, renovando los servicios urbanos básicos como el abastecimiento y acometiendo el soterramiento de los actuales cableados grapados a las fachadas y correspondientes a distintas compañías suministradoras de energía o servicios telefónicos. "Será unha rexeneración completa que mellorará a percepción visual da paisaxe urbana actual", afirmó Lara Méndez.

El proyecto contempla crear una plataforma compartida que amplía el uso peatonal a todo el espacio público y que incluye la dotación de mobiliario urbano moderno y polivalente, además de la renovación e incorporación de elementos vegetales que favorezcan la imagen general de la plaza, en la que también se quiere poner de relieve y enfatizar la nobleza de los inmuebles que contiene.

La alcaldesa recordó que el proceso ya en tramitación completa a los otros dos, licitados en octubre, para ejecutar las obras en la Praza de Ferrol y San Fernando, así como las previstas en la puerta de Bispo Odoario y Praza de Ferrol, y en las calles Montevideo, Bolaño Rivadeneira, Ramón y Cajal, Quiroga Ballesteros, San Froilán y Amor Meilán.