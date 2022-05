Héctor Castiñeira (Lugo, 1982), que asina as súas obras como Enfermera Saturada, resaltou que o libro foi "a táboa de salvación" para moitas persoas que se viron pechadas na casa por culpa da pandemia. Grazas a eles "esquecimos da dor, do medo, da incertidume,...". Castiñeira subliñou que a xente é consciente dese poder redentor da lectura: "Unha vez estaba asinando libros nunha feira e escotei a unha señora dicirlle a outra: Me encantaría que me encantase ler".

O escritor da Milagrosa estivo asinando exemplares da obra que publicou o pasado outono, Orgullo enfermero (Plaza & Janés). Antes dera un discurso como pregoeiro da Feira do Libro de Lugo, que comezaba este martes con milleiros de volumes abeirados da choiva intermitente por unha decena de librerías. Durante a mañá houbo unha numerosa representación do lectorado de Lugo. Debe valorarse porque as Letras Galegas caeron na cola dunha ponte que puxo a cidade no carril de saída. Pola tarde o ambiente incrementouse, especialmente no concerto de corais dedicado a Florencio Gurriarán.

Castiñeira declarou que "hai un libro para cada persoa". Recordou que no Hula funciona un voluntariado que achega lecturas ás persoas ingresadas. Cargou o seu discurso con tantas notas de humor e sanidade como os seus textos. Animou a levar libros se se debe estar hospitalizado e mesmo "bolígrafo e papel" porque "as cousas que pasan polos corredores dos hospitais ben dan para un libro, a min déronme para nove".

El reparou en que as novelas non soamente se podían ler, senón tamén escribir como "cando Paco Martín veu dar un pregón á Milagrosa". "Eu lera As cousas de Ramón Lamote, eu lía libros; pero pensaba que os libros os escribían outros".

PORTABALES. Arantza Portabales presentou unha versión ampliada de Sobrevivindo, editada por Galaxia. A escritora comentou que publicación orixinal ganara un premio no que se requerían 31 capítulos de 3.500 caracteres. Considerou que "tiña posibilidades" polo que o aumentou a 53 "para elaborar un puzzle de fotogramas sobre a vida dunha muller".

Arantza Portabales. X.P.

A historia, sobre unha muller que triunfa nun reality, serviulle para "falar sobre o que supuxo" o primeiro Gran Hermano, que nos descubriu "o apaioxante que é a vida da xente normal" cando antes "estabamos pendentes da vida de Carolina de Mónaco". "Quería contar que a xente está disposta a vender a intimidade pola fama".

Olga Novo tamén volveu sobre Cráter (Kalandraka), unha obra do 2011 á que engadiu poemas, como un sobre a matanza do porco.

Olga Novo, con Carmen Blanco e Luis Rei Núñez, este martes en Lugo. XESÚS PONTE

A escritora estableceu "unha conexión directa entre ese poemario e Feliz (idade)", tanto polo vitalismo como porque o seu Vilarmao (A Pobra de Brollón), está presente.

Manuel Darriba. X.P.

"En Cráter hai poemas sobre o instinto de maternidade. Hai un anuncio da maternidade cunha percusión, unha pandeirada. O pai da miña filla, Lúa, é percusionista. Cando escribín eses poemnas non o coñecera".

Manuel Darriba, exredactor de El Progreso, asinou A realidade (Xerais). A novela trata sobre un escritor que percorre unha cidade pouco antes da fin do mundo.