La recién creada plataforma Quioscos en Loita amenaza con llevar a los juzgados a los colegios concertados de Lugo, a los que acusa de "competencia desleal" por ofrecer a su alumnado la compra de los libros de texto y el material escolar directamente con las editoriales con las que trabajan, evitando así que los padres acudan a las librerías.

Esta plataforma –que agrupa a 17 librerías de la provincia, de las que nueve están en la capital lucense– calcula que este curso perderán el 80 por ciento de las ventas de libros de estos centros al hacerlas por este sistema, lo que supone un perjuicio económico importante para el sector. Además, asegura que estos colegios aplican un descuento en la compra de los manuales, lo que todavía va más en desagravio del sector de las librerías.

Ante esta situación, la nueva plataforma se puso en contacto con un abogado para que se aprueben, en primer lugar, unas medidas cautelares para evitar este tipo de competencia y que la venta de libros de los colegios concertados vuelva a las librerías. En caso de que estas medidas no fructifiquen, los libreros no dudarían en denunciar directamente a los colegios.

"Pensamos que isto é competencia desleal. Por iso, se non se aplican unhas medidas cautelares automaticamente iremos pola vía xudicial e denunciaremos. O noso forte de ventas son os libros e agora está a haber un comercio dentro dos colexios cando a función destes é dedicarse a dar clases. Non merecemos ese trato. Agora mesmo está a haber un desvío do mercado a colexios concertados e editoriais saltándose as librerías", afirma Fernando Toubes, de la librería Galicia y portavoz de Quioscos en Loita.

Los libreros se reunieron con la Xunta para solicitar una actuación institucional al respecto. A falta de esta, recurrirán a la Justicia.