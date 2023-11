Valín: el librero que no conoce la soledad

CUANDO ESTÁ trabajando Manuel lleva un chaleco azul marino con el nombre de su equipo, Valín Libros. Su ropa da una idea de dinamismo y parece dispuesta a soportar todas las manchas de aceite. En una vida anterior su mundo fue el motor. Ha estado vinculado a rallies, cronómetros y coches de aire futurista rugiendo delante del Gran Hotel. Su profesión reproducía ese ámbito.

"Facía tuning de coches de modelismo. Recorría as feiras con coches en miniatura, pezas de coches, coches clásicos. Andei por Madrid, Barcelona, Avignon,...". El calendario es el mismo que se sigue en las pruebas automovilísticas. "De maio a setembro estaba sen facer nada".

El saber no ocupa lugar, pero los libros que lo contienen restan mucho espacio útil en un piso cuando tienes tres hijos. Le valió para abrir otra línea de negocio para el verano yermo. Vendería obras que tenía en casa. "Comecei a ir polas feiras da costa de Pontevedra e vendía máis libros que coches".

Decidió aparcar las voces roncas de los coches y atender al silencio educado y altruista de los libros. El inicio fueron viajes en el tiempo a los rastros de antigüedades con sede en el Pazo de Feiras. "Cando pasaba por diante do local que ocupara a librería Gato Negro sentíame tentado a collelo, así que lle propuxen á muller facelo a cambio de deixar de fumar".

Su cuerpo le agradeció que dejase de ahumarlo con dos o tres cajetillas diarias, era tabaco rubio y fatal, como las actrices preciosas de las películas de Humphrey Bogart. El ahorro fue una buena ayuda para pagar el alquiler. Le pregunto cómo se deja de fumar de un día para otro. Se lo pregunto a todos los exfumadores porque me parece inconcebible. Entonces, veo el brillo de su alma de ingeniero de autómovil. "Traballo por obxectivos. Cando me fixo un obxectivo vou con toda a forza e ilusión", dice. Habla del tabaco en términos de contabilidad. Me resulta curioso, pero le funcionó.

Su plan vital es ancho. Además de cesar con la incineración de cigarros, se propuso montar una librería sobre el esqueleto de otra anterior. La abrió el 26 de noviembre de 2018. "Custounos arrancar porque a xente non entendía exactamente a idea que tiñamos", comenta. Cuando empezaron a entenderla, hace tres años, la pandemia se abatió como una nevada negra sobre Lugo, también sobre las otras zonas habitadas del planeta. La página de internet le salvó la contabilidad. "Agora vendo a metade en dixital e a outra metade a xente que vén á librería. Cada vez veñen máis clientes da provincia e tamén dos límites da provincia: León, Oviedo, A Coruña, Ourense,... Piden os libros nas páxinas e veñen buscalos", señala.

Un comprador de segunda lectura usa cuatro sentidos. Tiene que ver, olfatear, tocar y escuchar el bolero de las páginas al pasar. "Os libros poden ter problemas de humidade, subliñados ou roturas, e a xente prefire velos. O papel de hoxe en día é distinto, pero antes collía humidade e óxido", dice. Una parte de su trabajo es visitar librerías domésticas para comprarlas. No solamente compra libros. Una vez se compró una maleta. Contenía una primera edición de A gaita gallega. Además de una librería tiene un corazón lleno de ejemplares sobre celtismo e historia de Galicia. Ese corazón lo viste con una camiseta de Rosalía de Castro.