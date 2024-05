Teresa Suárez: "La ley de vivienda no encaja en la realidad social y no ofrece garantías"

Esta profesional coruñesa, graduada social y licenciada en Ciencias del Trabajo y en Derecho, que lleva desde principios de año al frente de la entidad, propone más flexibilidad y más seguridad jurídica en el mercado inmobiliario para que se ofrezcan más viviendas en alquiler.

¿Cómo es la situación de la vivienda en Lugo?

Complicada. Pero es en general. En la provincia de Lugo tenemos un problema de oferta de vivienda. Todas las políticas que se han creado hasta ahora van encaminadas a una supuesta protección del inquilino. Y están produciendo el efecto justamente contrario porque en la medida que se condicionan los alquileres, que se restringe la posibilidad de que el propietario pueda desahuciar de una manera razonablemente rápida a una persona que no le paga, que no puede subir la renta con los parámetros que estaban establecidos, que se califican como vulnerables situaciones que no están claras, el arrendador tiene miedo y entonces retira del mercado su vivienda. Esto produce un incremento de los precios. ¿Y quién lo paga?, los inquilinos.

No se construye vivienda nueva, ni se pone en alquiler la de segunda mano. ¿Qué medidas se deberían adoptar para paliar esa carencia?

Flexibilizar el mercado del alquiler, que el propietario tenga la seguridad jurídica de que si arrienda con unas condiciones, se cumplan por las dos partes no solo por una. Que estén claras las reglas del juego y que no se modifiquen continuamente por medio de reales decretos que van más en función de estados de opinión, la mayoría de las veces, que de una política de creación de vivienda. Se tiene que construir vivienda pública. Todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero esa responsabilidad no puede recaer sobre los pequeños propietarios que tienen uno o dos pisos que son producto de su esfuerzo, de su trabajo..., que los han comprado como un complemento de jubilación para el futuro.

Cada vez se destinan más viviendas a uso turístico en vez de a alquiler tradicional, ¿se debe regular?

Sí. Como dice la ley, se debe regular, pero no prohibir. Se puede subir la cuota mensual que tenga que pagar la vivienda turística, se pueden regular las condiciones de uso, horarios, la entrada... Los ayuntamientos también, dentro de sus ordenanzas, tienen la facultad de regular estas viviendas por zonas, alturas... No son una competencia al sector hotelero porque es un perfil de usuarios completamente distinto. Los servicios de una vivienda de uso turístico no son los mismos que los de un hotel. No tienen desayuno, la mayoría de las veces la limpieza es solo a la entrada y a la salida... Es la vía de escape que tienen muchos propietarios al alquiler tradicional por la inseguridad que les produce este, con lo cual si le coartan todas las vías de que pueda sacar un rendimiento, es un abuso.

"Se destinan viviendas a uso turístico como vía de escape a la inseguridad que genera el alquiler tradicional"

La Xunta de Galicia apuesta en las ciudades por dedicar bajos comerciales vacíos a vivienda, ¿qué le parece esta medida?

Bien. Con los cambios que se están produciendo en el sector del comercio hay muchísimos locales que están vacíos. Eso implica que los propietarios que tienen que contribuir al sostenimiento del edificio no lo hagan o lo hagan tarde, que no se modernicen los edificios. Entonces están abandonados, okupados en algunas ocasiones... Cada ayuntamiento tendría que realizar un mapa de donde están ubicados los locales comerciales con sus características e indicar aquellos que pueden dedicarse a vivienda o aquellos que tengan usos comerciales o profesionales. Los bajos como viviendas son también una solución para edificios que tienen problemas de accesibilidad para personas con discapacidad. Tendría que regularse y permitirse la conversión de uso de vivienda y flexibilizarlo para sacarle un rendimiento. No todos reúnen las condiciones urbanísticas y arquitectónicas que se exigen, pero muchos sí se podrían.

El Gobierno central propone en la ley de vivienda que se declaren zonas tensionadas en las ciudades para abaratar los alquileres y la Xunta no cree en esa medida. ¿Será eficaz?

La propia ley de vivienda está recurrida por inconstitucionalidad por varias comunidades autónomas, entre ellas la gallega. Es una ley que no encaja en la realidad social que tenemos. El declarar zonas tensionadas va a retirar más viviendas del mercado. Si en zonas tensionadas el propietario no pone la vivienda en el mercado, los ayuntamientos tienen la facultad de subirle hasta un 150% el recibo de la contribución, el Ibi. Son todas medidas restrictivas que lo que pretenden es obligar a que se pongan viviendas en el mercado, pero sin garantías. Tiene que haber un equilibrio. No somos partidarios de que se creen zonas tensionadas por las exigencias que la propia ley implica. En este momento hay propuestas de los ayuntamientos de Santiago y de A Coruña, pero el de Vigo curiosamente no. Entendemos que no es la solución, al contrario va a agravar mucho más el problema.

Unos 100 administradores de fincas están colegiados en la provincia de Lugo

El problema de la vivienda centró la reunión que mantuvo este viernes en Lugo el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. En esta provincia ejercen unos 100 de los 600 colegiados que tiene en toda la comunidad. Su directiva quiso visibilizar la formación e información que presta la entidad, de la que destacó además que ejerce una defensa del consumidor. En este encuentro se puso también de manifiesto que "no es importante" la morosidad en las comunidades de propietarios de Lugo y Galicia.