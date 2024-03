La ley trans defrauda al colectivo en su primer año y crea desconcierto: "Houbo un retroceso e imos a peor"

El 2 de marzo de 2023, la ley trans -llamada oficialmente Ley para la Igualdad Efectiva de las personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las personas LGTBI- entraba en vigor envuelta en la polémica y con mucho desconcierto sobre los pormenores de su aplicación. Los cambios legislativos permitían por primera vez que las personas transexuales pudieran modificar su sexo legal en el Registro sin someterse a condiciones médicas, ya que anteriormente tenían que aportar un informe que les diagnosticase disforia de género y haber pasado dos años de hormonación.

La teoría prometía una vida más fácil para las personas trans, pero la práctica no cumplió sus expectativas. Cristina Palacios, gerente y trabajadora social de la Asociación de Menores e Mocidade Trans de Galicia (Arelas), asegura que el balance de la ley en su primer año de aplicación es negativo. "Non conseguiu despatoloxizar a transexualidade nen facer conciencia social. A lei tiña que acabar cos obstáculos arbitrarios e daniños para estas persoas, pero non o fixo. En moitos casos, os rexistros civís seguen esixindo probas e documentos de saúde mental. Nós temos un caso no que enviaron a unha persoa ao Imelga, o que implica meses de espera. A arbitrariedade e os procesos humillantes séguense dando", afirma.

La ley trans estableció tres tramos de edad con distintas condiciones. Así, desde su entrada en vigor, las personas mayores de 16 años pueden realizar la solicitud sin ningún tipo de requisito, mientras que las de entre 14 y 16 años necesitan el consentimiento de sus progenitores o tutores legales. Además, los niños y niñas de entre 12 y 14 años necesitan la autorización de un juez, que debe examinar su madurez. La norma estableció también que, antes de los doce años, los menores no pueden cambiar la mención registral del sexo, pero pueden modificar su nombre en el DNI.

"Os maiores problemas que nos atopamos", explica Critina Palacios, "son nos casos de menores. Cando vas ao pediatra cun neno ou unha nena e plantexas que é trans, derívano a saúde mental, cando a OMS estableceu claramente que a transexualidade non é un problema mental. Moita xente non esixe os seus dereitos porque, como é un colectivo tan castigado, fan o que lles din".

Decenas de solicitudes tras la eliminación de requisitos

Con las modificaciones en vigor, los registros civiles de todo el país comenzaron a recibir peticiones y el de Lugo no fue una excepción, ya que en el último año resolvió una treintena de casos. Para algunas personas trans, la ley supuso un alivio y sirvió para agilizar unos trámites que consideraban farragosos, para sus detractores, sin embargo, el cambio legislativo se quedó corto y además abrió la puerta a un reguero de fraudes que perjudica al colectivo.

En Lugo, la gran mayoría de las solicitudes fueron tramitadas por hombres que cambiaron su sexo registral, pero no quisieron modificar su nombre ni cancelaron la notación anterior. En estos casos, se realiza una notación marginal en el certificado de nacimiento, que se puede anular en cualquier momento a petición del interesado. Desde la entrada en vigor de la ley trans, el registro civil de Lugo también recibió cuatro peticiones de hombres que ya habían iniciado trámites con anterioridad a la nueva ley y que acudieron para regularizar la situación de acuerdo a la nueva normativa, solicitando la cancelación de la notación anterior. En cuanto a las mujeres, solo cuatro solicitaron el cambio.

La asociación Arelas afirma que los registros siguen pidiendo informes médicos en menores y que todavía los derivan a salud mental

Para una parte del colectivo, esta situación no tiene nada de sorprendente, ya que consideran que una persona puede encontrar plenamente su identidad cambiando de género, pero sin modificar su nombre ni su aspecto físico. Para otro sector, por el contrario, esta práctica esconde intereses que no tienen nada que ver con la identidad sexual de la persona. ¿Qué está pasando realmente con las peticiones de cambio de sexo?, ¿hay prácticas fraudulentas?, ¿qué se puede hacer al respecto?

Aumentan las sospechas y las denuncias por fraude de ley

Coincidiendo con el aniversario de los cambios legislativos, el caso de la cabo Roberto abrió el debate y no dejó a nadie indiferente. De 35 años, natural de Nigrán y militar de profesión, Roberto conservó su nombre y su barba, pero cambió su sexo en el DNI y oficialmente es una mujer. "Externamente soy un hombre hetero e internamente una mujer lesbiana por dentro", explicó. La condición de la cabo Roberto generó multitud de críticas y muchos ven en su cambio de género la búsqueda de los beneficios que el ejército reserva al personal femenino. Roberto busca además un acercamiento a su hijo adolescente, al que no ve desde hace año, y una modificación del régimen de visitas, aunque juristas consultados por este diario afirman que las custodias de los progenitores no se fijan en ningún caso en función del género, sino en beneficio de los menores.

Tampoco es cierto que los maltratadores se libren de una condena por cambiar de sexo, aunque si la agresión se produce cuando el hombre ya es oficialmente mujer, la afectada no podría considerarse víctima de violencia de género, sino doméstica.

Desde el 25 de septiembre, en el registro de Lugo ya no es el juez, sino el letrado (antes secretario judicial), quien resuelve la solicitud

Recientemente, los medios de comunicación de Ceuta publicaron que 37 hombres, en su mayoría funcionarios de cuerpos de seguridad y miembros del Ejército, cambiaron su sexo a femenino en los registros civiles, pero decidieron no cambiar sus nombres masculinos ni su situación familiar, continuando su vida con sus parejas e hijos. El motivo de actuación no respondería entonces a una identificación transgénero, sino a un intento de obtener ventajas que la ley otorga a las mujeres en el ámbito laboral y en procesos selectivos dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Para Cristina Palacios, la publicidad que se le da a casos presuntamente fraudulentos le causa un daño tremendo al colectivo trans. "Darlle voz a un montón de homes que de repente din que son mulleres por moda ou por darse notoriedade é un espectáculo esperpéntico e prexudica moito ás persoas trans. Hai casos que chaman moito a atención polo morbo, pero o único que fan é ridiculizar ás personas transexuais. Falan de obter vantaxes, pero o feito de ser trans non é ningún privilexio, é unha vida moi dura", señala.

Mecanismos para luchar contra los casos engañosos

El colectivo trans explica que existen mecanismos para frenar los casos fraudulentos. De hecho, un juez canario, Matías Martínez, fue el primero que denegó un cambio de sexo a un sargento del Ejército del Aire al entender que había fraude de ley, ya que buscaba beneficios laborales para promocionar a subteniente por la vía de mujer. "No rexistro civil", comenta Cristina Palacios, "faise unha comparecencia e o cambio de sexo pódese aceptar ou rexeitar. Os rexistros teñen que facer ben o seu traballo. A Xustiza ten que actuar", exige. El nuevo modelo de registro civil, que se está implantando, desvincula a los jueces de esta decisión, que pasa a recaer en el letrado (antes secretario judicial). En Lugo es así desde el pasado 25 de septiembre.

"A violencia cara as mulleres trans creceu; houbo un retroceso"

Desde Arelas hacen un balance "negativo" del último año. "Non recordamos tantos intentos de suicidio como agora", alertan

La Asociación de Menores e Mocidade Trans de Galicia (Arelas) hace un balance "negativo" del último año y de la realidad que llegó con la entrada en vigor de la ley trans. "Non é que estea mal redactada, pero quédase corta porque non cumpre os obxectivos e hai administracións que non están facendo ben o seu traballo", afirman. La gerente y trabajadora social de la entidad, Cristina Palacios asegura que la violencia hacia las mujeres trans ha ido en aumento y que la situación resulta preocupante.

"Houbo un retroceso e imos a peor. Un estudo recente en centros escolares revela que o 81% do alumnado LGTBI sufriu algún tipo de agresión ou insulto e o 36% non se sinte libre para expresar a súa orientación sexual na escola. O día a día estase poñendo moi complicado e volve o medo atroz a visibilizarse. Na asociación estamos notando que cada vez participa menos xente nas actividades que organizamos e moitas persoas trans están pechando as súas redes sociais polos ataques que sofren. Ademais, non recordamos tantos intentos de suicidio no colectivo como agora", advierte.

Para Arelas, los escándalos que salen a la luz pública sobre presuntos fraudes de ley en las solicitudes de cambio de sexo perjudican al colectivo y contribuyen a incrementar la violencia. "Publicitar todos eses casos esperpénticos o único que fai é ridiculizar as personas trans. Non sabemos se esa xente quere notoriedade ou se todo isto é unha campaña para desprestixiar a lei, pero fai moito dano. Temos casos nos que os rapaces e rapazas non atopan apoio familiar porque lles din: "Iso é un capricho, como o que sae pola tele". Ata os profesionais da sanidade teñen medo a afrontar os casos de persoas trans, por si non o son", lamenta. Palacios explica que el colectivo lo tiene especialmente difícil en Lugo. "É unha cidade cerrada e hai un éxodo a outros lugares. A xente marcha, sobre todo da zona rural. Aínda hai moitos tabúes".