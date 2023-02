Solo sí es sí: la política frena la protesta

Que la llamada ley del solo es sí nació con un grave fallo que es necesario corregir para que no sigan produciéndose reducciones de condenas a agresores sexuales no lo discute ya ni su impulsor, el Ministerio de Igualdad, y en la calle cada vez es mayor el enfado porque esa corrección no acaba de llegar. Pero a juzgar por el escaso éxito de la protesta convocada ayer en la ciudad por Mujeres en igualdad, los ciudadanos también parecen estar hartos del uso político que se está haciendo del problema para desgastar al Gobierno y beneficiar a otras opciones políticas.

La convocatoria de Mujeres en igualdad reunió este jueves a las doce del mediodía ante la Subdelegación del Gobierno a en torno a una treintena de personas, buena parte de ellas cargos, militantes o simpatizantes del PP. También había representantes de Cs y de colectivos sociales, como Provida, Down Lugo, Once y Cogave. No participaron otros colectivos de la ciudad que luchan por los derechos de las mujeres, como la Plataforma Feminista y Si, hai saída.

En la protesta se corearon frases como Irene dimisión, en alusión a la ministra de Igualdad, a la que los asistentes pidieron "que dimita y pida perdón" por no haber hecho caso a los informes que alertaban del problema en que podía derivar esta ley. "Libertad" y "Queremos sentirnos seguras en las calles" fueron otras consignas lanzadas por la que en breve será la presidente de Mujeres en igualdad, Jasone Lorenzo, aunque de momento ejerce como tal Mari Fraga, presidenta de Mujeres en igualdad de Burela (Bumei) y exconcejala del PP en ese concello.

Bumei, colectivo que ejerció como acusación particular en el caso de las mujeres que fueron grabadas orinando en la vía pública durante A Maruxaina, es el origen de Mujeres en igualdad de Lugo. Para su presidenta es "indignante" para las víctimas de agresores sexuales que estos vean reducidas sus condenas, pero es también un ataque a todas las mujeres, que ahora se sienten más inseguras y tendrán más dudas a la hora de denunciar agresiones, opinó.

Fraga quiso destacar el papel de "los hombres que luchan por los derechos de las mujeres", como los jueces que están haciendo una interpretación de la ley más favorable a los intereses de estas. Fraga apeló a ese "sentido común" de los jueces y pidió su apoyo para que la ley sea corregida cuanto antes.