La ley permite a dueños de inmuebles ruinosos eludir durante años la presión de los concellos

La última escena fue en la Praza do Campo de la capital lucense el pasado lunes, en pleno San Froilán: el tejado de la casa del número 1 de la Rúa Miño, un edificio cuya propiedad ya había sido expedientada y multada por negarse a realizar determinados trabajos de conservación y seguridad, se desplomó sobre sí mismo y por un momento se temió el desmoronamiento de la propia fachada.

Pero solo es la última de muchas que se repiten por toda la provincia con edificaciones urbanas en ruina o con problemas de seguridad para vecinos y transeúntes, y en cada uno de estos escenarios la pregunta que se han estos es la misma: ¿por qué no ha actuado ya el Concello haciendo las obras de manera subsidiaria y pasándole la factura al propietario?

El Progreso ha trasladado esta pregunta a los técnicos municipales, y seguro que la respuesta no gusta a nadie: la ejecución subsidiaria es una actuación de último recurso y de difícil aplicación porque la propia legalidad de la que sociedad se ha dotado juega muchas veces a favor del infractor, que puede conseguir con facilidad que el procedimiento administrativo y judicial se prolongue más allá de los cinco años.

1. Apertura del expediente, un principio con tres vías

Los procedimientos administrativos por edificios en mal estado pueden iniciarse por denuncia de un particular ante la Administración, por denuncia ante la Policía Local o por un informe de oficio de los técnicos de urbanismo. Esto da inicio a una orden de ejecución o, si la casa está muy mal, a una declaración de ruina.

2. Hallar a todos los dueños, uno de los principales escollos

Todos los expertos consultados por este diario coinciden en un aspecto: los mayores problemas a la hora de enfrentar estos expedientes urbanísticos llegan a la hora de identificar a los propietarios. Se trata, explican, de inmuebles muy viejos en la mayor parte de los casos y es muy habitual que figuren varios herederos. "A veces nos hemos encontrado hasta más de 20, con porcentajes de propiedad de 2,3%, el 3,8%", comenta una de las técnicas, en este caso del Concello de Lugo.

Esta identificación es básica, porque el expediente se abre contra toda la propiedad y se ha de notificar a todos y cada uno de los propietarios (siempre que no haya constituida una comunidad de propietarios, caso poco frecuente). Puede pasar, incluso, que un procedimiento avance durante meses o años y que al final se presente un propietario que no había sido encontrado, con lo que puede impugnar todo el proceso. Además, cada uno tiene derecho a ser oído y a presentar alegaciones durante toda la tramitación.

3. Manos a la obra: primero,la orden de ejecución

Una vez realizados los informes técnicos, la administración emite una orden de ejecución a los propietarios, en la que se señalan las actuaciones que deben realizar en el inmueble. Las obras no pueden superar un determinado porcentaje del valor del inmueble, y además se abre un plazo de trámite de audiencia para que cada uno pueda alegar lo que considere. Si nadie lo hace y todo sigue su camino, tramitar la orden de ejecución puede llevar alrededor de un mes. A esto hay que añadir el plazo que se les da para realizar las obras, que dependiendo de su entidad puede ser de entre uno y tres meses.

4. Multas, lenguaje universal que no siempre se entiende

No son pocos los afectados que deciden ignorar la orden ejecutiva. La administración avanza entonces hacia las multas, que pueden llegar a la decena incrementándose de una a otra, hasta sumar el 75% del coste de reposición del inmueble. Los trámites de cada una de estas sanciones rondan los seis meses, con lo que llegar a la siguiente fase puede haber consumido a estas alturas cerca de los tres años, contando con que la administración haya limitado sus propios retrasos. Cuestión aparte, además, es que el dueño ni haga la obra, ni pague las multas y se declare insolvente, con lo que habría que proceder al embargo del inmueble, lo que daría lugar a otro infierno burócratico.

5. Ejecución subsidiaria: una meta que aún está lejos

Es llegado este punto del expediente cuando la Administración correspondiente puede tomar la decisión de ejecutar las obras necesarias en el inmueble y luego pasárselas a cobro a la propiedad. Pero para ello debe comenzar un nuevo calvario de notificaciones al interesado, valoración del precio de los trabajos y aperturas de plazos de respuesta a cada paso que se da. Contando con que todo ello vaya más o menos ágil habrán pasado otro buen puñado de meses, pero es que ni aún así es el final: tanto el proyecto de obra como la obra en sí misma han de ser contratados a técnicos y empresas ajenas al concello, ya que de lo que se trata es de disponer de facturas que luego cobrar al dueño. Eso significa que los encargos se han de adjudicar, con lo que supone de apertura y cierre de plazos, selección de aspirantes y posibles recursos tras la adjudicación. En muchos casos es posible que a estas alturas los cinco años hayan volado ya hace tiempo.

6. La judicialización puede eternizar el proceso

Cuando se trata, como es en la mayor parte de los casos que se están describiendo, de propietarios mucho más interesados en torpedear cualquier actuación y eludir toda responsabilidad que de mantener en buen estado su propia casa, no solo tienen en sus manos todo el arsenal antes descrito para retrasar la labor de la Administración, sino que disponen incluso del 'botón nuclear': la vía judicial. Por fortuna, los técnicos explican que en gran parte de las ocasiones consiguen sentencias favorables, con lo que afrontar la ejecución subsidiaria es mucho más sencillo, pero eso no significa que no haya jueces que no acaben dando la razón a los presuntos infractores.

Sea en un caso o en otro, la apertura de la vía contencioso-administrativa implica sumar a lo ya andado otra considerable cantidad de tiempo, que entre recursos y demás no es extraño que se vaya hasta los dos o tres años, con lo que el cálculo de los cinco años como mínimo que se tomaba como referencia perdería su sentido y se iría con facilidad a la decena.

Todo este proceso normativo y legal es el que determina que las Administraciones públicas sean tan reacias a actuar de manera subsidiaria contra sus vecinos más incívicos.

Algunos ejemplos en la provincia

Edificios en declive en el centro histórico de Viveiro. EP

En la calle más céntrica de Monforte, junto a la Praza de España, hay un edificio noble, con sillería en su fachada, que a principios del siglo XX fue el Hotel Victoria. Su fachada trasera y su tejado se caen a trozos desde hace años. EP

El Concello requirió a la Xunta (propietaria del inmueble) para que arregle el Muíño do Toleiro por su mal estado, pues se derrumbó parte de la cubierta. Nada se hizo por ahora, pero el Estado lo incluyó en un plan para restaurarlo. PORTO