Unhas letras polo rural

Manuel (Fernández) Vázquez é un celador de orixe rural que ve con pena como están a morrer moitas aldeas. Desde hai anos, cultivaba o mundo das letras coa poesía pero ese final que está a ter o rural levouno a pensar que tiña que facer unha novela na que explicase, en clave literaria, a perda cultural que supón todo este proceso. O resultado deste traballo é O pracer da chuvia, unha novela de Medulia Editorial que aparecerá nas librerías nos próximos días.

"Esta novela vén a ser unha defensa e reivindicación da vida no rural e da cultura labrega. Penso que segue a haber moito autoodio hacia as orixes rurais. Isto non é algo do pasado, é algo do presente. Hai pais e nais que falan galego pero fálanlles aos seus fillos en castelán. Ao final, estanlle a dar as costas ao rural", afirma o autor da novela.

Manuel Vázquez –que estará este domingo, a partir das sete da tarde, asinando exemplares da novela na Feira do Libro de Vilalba– rematou de escribir esta novela hai algo máis de tres anos, xusto cando comezaba a pandemia. O confinamento en Lugo levouno a incluír esta cidade na trama da obra algo que, ao primeiro, non estaba contemplado. "Iba a ser unha novela máis rural pero, ao final, parte da acción transcorre en Lugo pola circunstancia da pandemia", afirma.

Unha vez rematada a novela, Manuel Vázquez recoñece que lle daba medo publicala. Entre outras cousas, polas revisións gramaticais e ortográficas.

"Tiña dúbidas en publicar a novela. Necesitaba que ma revisasen tanto ortograficamente como gramaticalmente pero, despois de ter feito este traballo, as dúbidas tornáronse en ilusión e lanceime a sacala", conta.

Xa posto, Manuel Vázquez prepara agora a súa segunda novela, que tamén estará ambientada en Lugo e que está centrada na historia dun pintor vangardista frustrado. "Estou facendo esta novela coa axuda tamén de Xesús Bermúdez Tellado, un lingüista que leva máis de vinte anos revisando textos", apunta.

Mentres tanto, Manuel Vázquez combina a súa faceta literaria co seu traballo, como celador de Urxencias no Hula, onde tamén atopa inspiración.

"Gústame o contacto cos pacientes. Sobre todo, cos máis maiores. E as conversas con eles danche moitas ideas para despois facer unha historia", recoñece.