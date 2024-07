Leo Zordan, el italiano que sabe que 'pizza' se escribe con cinco letras

Hace poco que estuvo en Venecia. Viajó desde Valdagno, que está a unos cien kilómetros. Nació en esa ciudad en 1975 "cuando murió Franco", apunta, como si esa coindencia hubiese influido en su biografía o una línea de una carta astral que le indicase que su destino era Lugo. "Me gusta Venecia porque allí hablan lo mismo que yo, lo mismo que hablo en mi casa: véneto". Su lengua es semejante al italiano. También habla español, con conocimiento y con esa soltura que concede el acento italiano a cualquier idioma. Pero Leo Zordan se considera "malo" para aprender lenguas. Ese fue el motivo de que eligiese España para el Erasmus. "Pensé que podría entenderme".

Pidió una plaza para hacer un curso en la Universidade de Santiago. Voló a Barcelona y viajó durante 19 horas en autobús. "Cuando llegué y vi la muralla desde Castelo me quedé horrorizado. Hablo de la muralla de los edificios de Fontiñas". Sabía que había llegado a "Lugo, a las afueras de Santiago", pero la distancia entre ambas ciudades es la misma que entre Valdagno y Venecia. Leo estudiaba Ingeniería Forestal en Padua, después en Trento. Se pagaba la carrera trabajando en trattorías y pizzerías. De adolescente cocinaba para sus dos hermanas porque sus padres estaban en sendas fábricas.

Al llegar a Lugo se asentó en la calle Monforte junto con otros estudiantes. "Como ellos no cocinaban empecé a hacerlo yo para todos. Descubrí el pescado y, sobre todo, descubrí los precios del pescado. Mi ciudad es un sitio de montaña". Como necesitaba mejorar su español se iba al Mercado de Quiroga Ballesteros. "Las placeras me explicaban sobre los pescados, por lo que aprendía español y sobre pescado".

Ese curso fue una revelación.Hizo un amigo alemán, "que tenía coche porque era hijo de un directivo de Adidas". Volvió a descubrir. Ahora el océano.

"En verano íbamos a la playa en el Adriático. En el norte de Italia las playas están parceladas y privatizadas. Solamente te puedes mover en dos metros cuadrados. En el Adriático no hay mareas, es como una terma. Ver el mar subir y bajar en unas horas me impresionó. Sabía que existían las mareas, pero hasta que las ves no te lo crees".

Después de los hallazgos del pescado y del océano, llegó el de María. Leo empezó a trabajar en una empresa que había montado ella con unas socias. El pescado, el océano y María siguen en su vida. "Nos casamos un día de San Juan. Vinieron unos treinta parientes y amigos. En la víspera los llevé a la hoguera que se plantaba en Rafael de Vega. En Italia no hay esa tradición. No sé si les sorprendió más que se hiciese una quema entre edificios o que les diesen sardinas asadas gratis. En Italia se las darían con tenedor y servilleta, pero cobrando".

"Un día fui a comer una pizza. Me dije: esto no es pizza. No es que no sepan hacerla, es que hacen otra cosa", aprecia. Así que encontró un local en la Rúa Cervantes. "No me gustan la publicidad ni las multitudes. No le dije nada a nadie. Cubrimos los ventanales con páginas de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, que son los típicos periódicos de Italia, mientras hacíamos la reforma. En 2006 abrí el Mangiarte".

Después, se dio cuenta de otra carencia de Lugo: la pasta fresca. Cogió un puesto en el Mercado para elaborarla y otros dos para cocinarla y servirla.

Leo se ha convertido en un lucense. "Lo que no me gusta de Lugo es esa frase de sempre se fixo porque eso va contra el progreso", remacha.