El letrado de De Lara discrepa del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Agustín Azparren, el abogado de la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, en la acción disciplinaria abierta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por supuestas dilaciones indebidas, ha cuestionado este martes que "se pueda corregir una forma de hacer una instrucción a través de la responsabilidad disciplinaria".

De esta forma ha replicado al presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, que este lunes mantenía, en relación a las investigaciones de Pilar de Lara, que "las instrucciones no son un fin en si mismo". No obstante, el abogado se ha apresurado en dejar claro que "no se trata de discrepar o no del presidente del TSXG".

Azparren repuso que "en las instrucciones en las que existen derechos fundamentales de las personas se debe procurar respetar esos derechos, pero el problema no es ese, cómo deben hacerse las instrucciones, sino si realmente se puede corregir una forma de hacer una instrucción a través de la responsabilidad disciplinaria".

"Eso es lo que hay que distinguir, en el ámbito de la instrucción hay un sistema de recurso en decisiones que toma el juez como poder judicial y en esas no puede entrar el Consejo General del Poder Judicial, y para eso las partes tienen una vía muy directa que son los recursos ante el Tribunal Superior que tiene que corregir o no corregir sí la instrucción se ha alargado más de la cuenta", ha explicado.

Además, el abogado de De Lara ha incidido en que "lo que no se puede es utilizar la vía de la responsabilidad disciplinaria para corregir funciones que son jurisdiccionales".

También ha apelado a que se trata de instrucciones "muy complejas, con informes policiales, periciales, donde existen muchos elementos" que son ajenos a los jueces, lo que vincula a la falta de provisión de medios materiales y personales. Así, ha asegurado que "el Tribunal Supremo, cuando habla de responsabilidad disciplinaria, dice que se tienen que tener en cuenta esos factores".

"TODOS LOS FACTORES". En definitiva, el abogado madrileño subraya que "para juzgar la conducta de un juez desde el punto de vista disciplinario se han detener en cuenta todos los factores, sean favorables o desfavorables al juez, y una de las características que tiene el origen de esta responsabilidad disciplinaria en la inspección es que solo se ha ido a ver cuales son los factores negativos en contra del juez (Pilar de Lara) y no se han valorado otros factores".

Por lo demás, en cuanto al estado del expediente, Agustín Azparren ha incidido en que aún están pendientes del recurso por "denegación de pruebas", constatando que se está produciendo un "retraso" en la resolución de recursos por parte del CGPJ.