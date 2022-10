Los padres del bebé de dos meses presuntamente maltratado y que vivía rodeado de basura en un piso de la Rúa Irmáns Carro de Lugo se presentaron en el juicio como una pareja modélica, tan solo un poco superados por ser padres primerizos. Ambos negaron cualquier tipo de agresión al niño, pero no ofrecieron explicación alguna sobre el origen de sus graves lesiones, de las cuales las pediatras que lo vieron concluyen que eran "traumáticas y violentas".

"Fue un hijo deseado y lo cuidamos lo mejor que supimos. Teníamos mucho estrés porque el niño no dormía e intentábamos calmarlo como podíamos. No sé si alguna vez lo pude agarrar un poco fuerte, aunque no creo, pero jamás lo golpeé. No me explico cómo se produjeron las heridas", declaró el padre. La progenitora, por su parte, también negó cualquier tipo de agresión al pequeño. "Siempre quise formar una familia. De hecho, durante el embarazo tuve varias complicaciones y me propusieron abortar, pero no acepté porque quise a mi hijo desde que vi la primera ecografía. Cuando nació el niño estábamos en una situación extrema porque no teníamos ingresos económicos y nos costaba mantenerlo, pero nunca lo tratamos mal", dijo.

Ambos reconocieron que la situación higiénica en la que se encontraba la vivienda "no era la más adecuada", pero explicaron que se habían acostumbrado a vivir entre desperdicios y que lo veían con normalidad. "Estábamos en un mal momento y no éramos conscientes de cómo estaba la casa. Nos vimos en una situación extrema, que nos sobrepasaba por completo, y en casa nos sentíamos protegidos. Perdimos el contacto con el mundo y para nosotros era normal vivir así", explicaron.

Durante la primera jornada del juicio -que arrancó este martes en la Audiencia Provincial de Lugo y continúa este miércoles- también prestaron declaración las pediatras y enfermeras que atendieron al bebé desde su nacimiento hasta que ingresó en la Uci del Hula.

Una de las sanitarias que atendió al bebé en sus primeras revisiones afirmó que el niño presentaba una higiene deficiente y que la entrevista con la madre resultó complicada. "Había muchas incongruencias en sus respuestas. Primero decía una cosa y después daba otra versión, y además no sabía precisar cuanto tiempo pasaba entre las tomas o qué cantidad de leche le daba al niño".

La situación del bebé no era la idónea, pero en las primeras visitas al pediatra no se apreciaban signos de malos tratos. Sin embargo, el 16 de agosto de 2019, la madre llevó al niño al centro de salud "porque lo veía rígido" y la pediatra solicitó su traslado al Hula de forma urgente. "Estaba lleno de erosiones, apenas reaccionaba y tenía temblores en un ojo, en la boca y en un brazo. Además, mientras lo exploraba, el bebé convulsionó, por lo que solicité de inmediato una ambulancia del 061 para trasladarlo al hospital", dijo.

Una vez allí, la pediatra de guardia confirmó que el estado del niño revestía gravedad, por lo que ordenó su ingreso en la Uci. "El niño tenía mal estado general y presentaba daños neurológicos, por lo que lo estabilizamos y le hicimos todo tipo de pruebas". Posteriormente, el bebé fue trasladado al hospital La Paz de Madrid par someterse a una operación oftalmológica de urgencia.

Después de haber examinado al menor y con el resultado de las pruebas -que descartaron enfermedades o problemas congénitos-, las distintas facultativas que trataron al bebé llegaron a misma conclusión: "El origen de las lesiones cerebrales que presentaba el niño fue traumático y no accidental". Las pediatras explicaron que la situación del menor podría encajarse en el denominado "síndrome del niño zarandeado" y matizaron que no se trata en ningún caso de una conducta involuntaria. "Un zarandeo no tienen nada que ver con mecer o coger mal al niño. Un zarandeo es algo violento; es un maltrato", comentaron. El fiscal pide para los acusados sendas penas de 14 años de prisión.

Testimonio de la madrina

"Se desesperaban cuando lloraba y lo insultaban. Yo vi cómo ella lo zarandeó"

En el transcurso de la primera jornada del juicio, que duró más de tres horas, prestó declaración la madrina del bebé, que acogió a los progenitores en su casa con el pequeño. "Como no tenían dinero les dejé estar en mi casa una temporada, porque ella y yo nos conocíamos desde pequeñas. Después nació el niño y no tenían agua ni luz, así que se quedaron conmigo hasta que les dieran un dinero por el menor. Como yo tenía hijos les expliqué cómo se cogía un bebé, cómo se bañaba y cómo se cambiaba un pañal, pero ellos no tenían mucho interés en hacerlo, sobre todo ella. Estuvieron casi un mes en mi casa y siempre me encargaba yo de cuidarlo", dijo.

La mujer explicó además que la pareja se ponía "nerviosa" cuando tenía que atender al bebé. "Cuando el pequeño lloraba se desesperaban muy rápido. Alguna vez me levantaba yo de noche para atenderlo y lo metía en la cama conmigo y con mis hijos. A veces incluso le gritaban y lo insultaban; le decían que era gilipollas porque no se callaba. Ella se ponía muy nerviosa y una vez vi como lo zarandeaba".

La madrina del menor contó que la pareja se fue de su domicilio tras una discusión. "Les pagaron un dinero y, en lugar de comprar cosas para el niño, él se fue y se lo gastó en alcohol. Volvió borracho, discutieron y yo les recriminé que no pensaran en el niño, así que se enfadaron y se marcharon. Después solo la vi al ella un día por la calle con el bebé. Llevaba puesto solo un body y le dije que lo tenía que vestir mejor, pero jamás me imaginé lo que estaba pasando en esa casa. Si lo llego a saber, no lo hubiera permitido", lamentó.

SECUELAS. La situación que vivió fue tan terrible que cuando se recuperó de algunas lesiones —como los hongos de la boca— el niño ni tan siquiera demandaba alimento. "Creo que se había acostumbrado a esa situación de desatención y se había adaptado ", dijo la pediatra de la Uci.

La facultativas explicaron que padece secuelas "graves e irreversibles, como pérdida total de la visión del ojo izquierdo y alteraciones de las funciones cerebrales, con trastornos del lenguaje y epilepsia, por lo que necesitará cuidados por parte de terceras personas toda su vida". Actualmente, tiene tres años, reside con una familia de acogida y asiste a terapia, "pero los avances son lentos", apuntaron.