Leo Bassi y Café Quijano actuarán en el auditorio Gustavo Freire este trimestre

La programación del auditorio municipal Gustavo Freire para el primer semestre del año ya está cerrándose e incluirá espectáculos de humor, conciertos, musicales y teatro para adultos y niños. Entre otros eventos, Leo Bassi traerá su provocadora Yo Mussolini el día 27 de este mes, a las 20.30 horas, y Café Quijano darán un concierto el 4 de marzo.

El programa dará comienzo el día 13 con la representación de Cigarreiras de Contraproducións, una relectura de La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán, en el centenario de su muerte. Las entradas para todas las obras de teatro -14 propuestas para el público adulto y otras 14 para el infantil- que se representarán en la primera mitad del año se podrán adquirir en entradaslugo.es a un precio de 5 euros, en el caso de adultos y 3, las obras familiares.

Los días 14 y 15 llegará Somos Criminais III, espectáculo en el que Carlos Blanco y Xosé Touriñán seguirán analizando con humor e ironía la idiosincrasia gallega. Las entradas se venden a partir de los 12 euros y hay varias funciones. El domingo 16, se representará Ás para Álex de Baobab Teatro, una obra infantil recomendada para niños mayores de 5 años. Será a las 18.30 horas.

Pura de Os Náufragos Teatro llegará el día 20, a las 20.30 horas, un homenaje a nuestros mayores y su memoria. El día 23 A Reixa Producións representará, a las 18.30 horas, Little neno descobre os Beatles, una obra familiar, recomendada para niños de entre 2 y 12 años.

PIEDRAHITA. Para el día 28 está prevista la actuación del cómico Luis Piedrahita con su espectáculo Es mi palabra contra la mía. Será a las 21.00 horas y la entrada se puede adquirir a partir de 15 euros. El día 30, la compañía de Manolo Alcántara llevará a las tablas del auditorio un espectáculo de circo que ganó el premio nacional el año pasado: Déjà-vu. Será a las 18.30.

El día 3 se representará Salvador de la compañía de Borja Fernández y el día 5 habrá un musical tributo a El rey león, a las 18.00 horas y con entrada desde los 12 euros. Ese mismo día, pero a las 21.00 horas, tendrá lugar el espectáculo El musical de los 80 a los 90.

Para el día 6 está previsto que la compañía A xanela do Maxín ponga en escena Leonardo e os Biosbardos, una obra infantil para mayores de 6 años que empezará a las 18.30 y, para el 10, la representación de ...e poñerán esposas ás flores, a cargo de Stracciatella Teatro, un drama de Fernando Arrabal que transcurre en una cárcel de la posguerra.

La compañía Elefante Elegante llevará Cubo a escena el día 13, a las 18.30 horas, pensada para los más pequeños, ya que se aconseja a partir de los 3 años. El día 20 de febrero también habrá teatro familiar con Camino a la escuela de Campi qui Pugui, una obra que obtuvo el premio al mejor espectáculo familiar en los Premios de la Crítica 2021. Es la historia de tres hermanas que se enfrentan diariamente a distintos obstáculos y adversidades para llegar a la escuela. Está pensada para todos los públicos.

El 24 de febrero Ibuprofeno Teatro representará Smoke on the water y, el día 3 de marzo, Culturactiva estrenará en el Gustavo Freire la obra As alumnas. Se trata de un espectáculo dirigido por Fina Calleja, con texto de Paula Carballeira, sobre la figura de la pedagoga gallega María Barbeito y el retroceso que para la educación de las mujeres supuso el franquismo. Será a las 20.20 horas.

El día 4 de marzo será cuando el grupo Café Quijano traiga a Lugo su gira Manhattan Tour 2022. El concierto dará comienzo a las 20.30 horas y el precio de las entradas será de 25 euros. Los interesados en asistir se pueden hacer con una en ataquilla.com.

El día 6 Tanxarina Títeres representará A cazola de Lola.