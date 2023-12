Lejos de las tormentas

Julián es un gallego nacido en La Flecha del Torío (León) en 1960. "Lo que más me molesta de los gallegos es que me digan que no lo soy", confiesa. "Solamente me falta una infancia en Galicia".

Julián López es gallego desde 1987. Tenía 27 años cuando aprobó unas oposiciones a funcionario de cárceles. Una dolencia lo llevó al hospital. Se fijó en una enfermera. Ella se fijó en la poesía que escribía él durante la convalecencia. Ella trabajaba en Ferrol. "Nunca había estado en Galicia. Pedí una plaza en la prisión de Monterroso". La llamarada de estar juntos perdió su viveza, pero Julián sigue siendo poeta. Es un hombre reflexivo que mide la extensión de la cada palabra antes de pronunciarla.

En la cárcel vigilaba galerías de celdas. Era un tiempo áspero y helado de jóvenes sin tratamiento para el vacío de las drogas, sin nada concreto que hacer y sin televisor. "Eran muy hábiles adiestrando pájaros". Cada celda tenía el doble de internos de lo previsto. No había metadona. El mono los enloquecía. "Se cortaban las venas para ir a Enfermería a que los medicasen. Julián estaba con los 'kies', los pesos pesados, los capos, los capitanes. "Ellos nunca se metían en peleas. Decían a uno: 'Vete 'empalmado' y 'moja' e ese'. Una tarde llevamos al hospital a tres que habían acuchillado".

Antes de ser gallego se crió en La Robla, un lugar leonés de aguas que bajaban para lavar el carbón de las minas, donde los mineros tenían más dinero del que podían gastar cuando estaban fuera del agujero. Él también bajó al vientre de la tierra negra. A los 21 años "era ayudante de un picador portugués". La Robla es ahora un pueblo pálido. "Eramos once en la pandilla, solamente quedan tres en la villa". Los mineros son ahora demasiado mayores como para imaginarse el futuro. Juegan al dominó en el centro social.

Antes había empezado la primera de sus carreras. Estuvo tres años estudiando Derecho en León. "Nuestro delegado de clase era Zapatero. No tuvimos relación porque él era hijo del decano del Colegio de Abogados y yo era un chaval de pueblo".

La cárcel es una sociedad singular. Extrema, densa, aguda; casi inhabitable. Otra enfermedad le obligó a retirarse. Necesitaba estrenar una vida. Sabía que lo haría en Lugo, donde se había comprado un piso; pero qué vida elegir.

Un buen nadador acaba la serie de piscinas que se ha propuesto, es persistente como un ciclista. Julián es socio del Club Fluvial. Con 48 años retomó los estudios de Derecho para a acabarlos. Después empezó Ciencias Políticas. La acabó el año pasado. "Mañana recibo el diploma". Volvió en cierto modo a las galerías de presos. "El otro día encontré a uno en el Carrefour", rememora con una sonrisa. Se matriculó en Criminología, que era de tres años; acabó por completar el grado.

A Julián López le interesa la sociedad, el modo en que se comporta y fluye. "Quiero saber por qué hacemos lo que hacermos".

Está tentado a dejar de frecuentar la Biblioteca Provincial. Lo confiesa un hombre acostumbrado a la disciplina, con los músculos flexibles de ver navajadas y porrazos. "Es el momento de bajar el pistón y vivir".

En estos meses ha visitado Jordania y Canadá, también fue a un crucero por el Mediterráneo. "Suelo viajar solo, excepto a los sitios en los que se comunican en inglés". Ya no tiene humor para estudiarlo.