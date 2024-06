El Leiras Pulpeiro rinde un emotivo homenaje a un docente con motivo de su jubilación

Pudo contener las lágrimas de emoción, pero no "a risa de felicidade" que sintió el pasado viernes, último día de clase del curso académico, cuando recibió un homenaje en el instituto Leiras Pulpeiro de Lugo con motivo de su jubilación, asegura el profesor José Antonio Rey.

Cuando salió del aula en la que impartió su última clase, se encontró con un interminable pasillo que recorría las diferentes plantas del centro, formado por decenas de estudiantes y profesores que rompieron en aplausos y vítores a su paso. Exalumnos y excompañeros de docencia se sumaron también al homenaje.

En el patio le esperaban más estudiantes y profesores que sujetaban carteles con letras que configuraban el mensaje 'Te echaremos de menos, Pataca'. Él contuvo las lágrimas, pero algunos de sus compañeros de departamento no pudieron.

José Antonio Rey dice que se quedó "sen palabras" y "bloqueado" ante ese reconocimiento, que indica que le resultó tan "inesperado" como "inmerecido".

Pero este profesor de Geografía e Historia, que impartió clases en secundaria durante los últimos 21 años en el IES Leiras Pulpeiro, centro que el año pasado cumplió sus bodas de plata, sí fue capaz de dirigir unas palabras a sus discípulos y compañeros de profesión. Les dijo que fue "un honor" impartir clases en este instituto.

"O maior patrimonio que ten este centro sodes vós —en alusión a los alumnos— porque sei que me ides pagar a xubilación", añadió José Antonio Rey, haciendo honor a la ironía que le caracteriza.

Deja su impronta

La comunidad educativa de este instituto de la capital lucense lo describe como un profesor "vocacional, implicado en todas las actividades, muy querido y admirado por el alumnado de varias generaciones, por no hablar de sus inolvidables frases y calificativos", por lo que considera que "dejará huella".

Este docente, que todavía acude estos días al centro porque tiene que realizar las evaluaciones, asegura que el Leiras Pulpeiro ha sido su "segunda casa", pues dice que casi pasó "máis tempo" aquí que en su domicilio, y sus compañeros "unha familia".

"O centro non o fan as catro paredes que o delimitan, senón as personas. Atopeime con compañeiros marabillosos que se convertiron en amigos íntimos", señala José Antonio Rey, que asegura que "iso non hai mastercard que o pague".

"A amizade e o cariño que che poden dar un alumno ou un compañeiro non se paga con diñeiro", insiste este docente, que define ese aprecio como "unha remuneración afectiva".

Cuerda para rato

José Antonio Rey, que considera que para impartir educación hay que sentir vocación, precisa que estuvo todo el curso dándole vueltas a si se iba a jubilar o no porque cree que "aínda ten corda para máis anos" y por el peso en la decisión que tenían su vocación y "o gusto" que siente al dar clase. Sin embargo, al final desequilibró la balanza "a liberdade de ter tempo para facer outras cousas".

Este profesor, que se jubilará este verano tras 33 años y 11 meses de ejercicio, se declara un acérrimo defensor de lo público, tanto de la enseñanza como de la sanidad, pero precisa que el personal debe percibir "uns salarios dignos, de calidade, como os servizos que presta".

Rey obtuvo la licenciatura de Magisterio en Lugo y después completó sus estudios de Geografía e Historia en Granada. Su primer destino, en 1990, fue en Melilla. Tras pasar cinco años en esta ciudad norteafricana, impartió después clases durante ocho en Cádiz.

En 2003 este profesor lucense regresaba a su tierra natal y se incorporaba al IES Leiras Pulpeiro, del que se marcha ahora "agradecido" con motivo de su jubilación.