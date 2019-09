Arroxo presenta, micrófono en mano, el 'nuevo' leirapárking del Hula

El leirapárking del Hula reabrió este miércoles después de los trabajos realizados por el Concello durante las últimas tres semanas, que consistieron en la sustitución del material que tenía por una capa de zahorra sin finos de 10 centímetros, lo que permitirá el drenaje del agua. Además, se diferenciaron las zonas de paso de las de estacionamietno, usando zahorras de distintos colores, para evitar que se formen atascos por vehículos mal aparcados.

Así lo explica, micrófono en mano, el primer teniente de alcalde, Rubén Arroxo, en un vídeo difundido por el Concello en el que explica las mejoras realizadas para evitar los colapsos y el lodazal que se formaban cuando llovía y que hicieron que la actuación que el anterior gobierno local llevó a cabo recibiera críticas pronto. Ahora, el Concello destinó 40.000 euros a esta obra.

Además, se hicieron dos nuevos accesos por la parte baja, se amplió la entrada principal y se acondicionaron los pasos para las personas.

Arroxo recordó que el Concello tuvo que habilitar un aparcamiento frente al hospital "porque o goberno do PP privatizou o aparcadoiro interior do Hula, que tiña que ser gratuíto para todos os usuarios porque moita xente non pode pagar os prezos que ten".