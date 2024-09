La legionela de las Caldas do Miño supera 500 veces el límite

El análisis microbiológico de las Caldas do Miño revela que en el circuito de agua de las duchas de los vestuarios había bacteria legionela 500 veces por encima del límite. El análisis se conoció el viernes a mediodía, como resultado del control que se hace de forma periódica, y las instalaciones se cerraron al público inmediatamente. En las piscinas, el lugar donde los usuarios permanecen más tiempo, no se halló la bacteria, según informó el gobierno local. No hay constancia de ninguna persona enferma tras su paso por el complejo municipal.

Según los datos de laboratorio, se detectaron más de 50.000 unidades por litro de agua, cuando el límite está en 100.

Las instalaciones serán sometidas a un proceso de desinfección que se llevará a cabo el miércoles. A continuación tendrán que permanecer un mínimo de quince días cerradas y deberá volver a hacerse un análisis para comprobar que la bacteria ha desaparecido. De lo contrario habrá que repetir el proceso.

Por qué hay legionela en la red

La legionela es una bacteria presente en todo el mundo que forma parte de la flora de aguas superficiales, como lagos, ríos y estanques. Es muy resistente, ya que es capaz de sobrevivir en condiciones físico-químicas muy variadas. Y aunque en su medio natural suele encontrarse en bajas concentraciones, a temperaturas de 20 a 45 grados se multiplica con rapidez. Su temperatura óptima de crecimiento es de 35 a 37 grados, por lo que puede encontrar condiciones idóneas para su reproducción y diseminación en los sistemas de agua caliente. En la ciudad de Lugo hubo, hace unos años, un brote importante en la residencia de la tercera edad de As Gándaras, que costó eliminar.

Las Caldas do Miño fueron diseñadas para alcanzar los 36 grados, pero la Xunta obligó a bajar la temperatura, al no ser instalaciones de aguas mineromedicinales y de uso terapéutico sino recreativas, y el vaso más caliente no supera los treinta grados.

Cómo se transmite

La forma más frecuente de transmisión es por inhalación. No se transmite de persona a persona, ni de animales a personas ni tampoco por beber agua o ingerir alimentos contaminados.

Se desconoce con exactitud la cantidad de bacterias necesarias para producir la infección en las personas, aunque se cree que en personas vulnerables no es muy elevada. La probabilidad de desarrollar la enfermedad depende, por tanto, de la concentración de bacterias en el foco infeccioso y de su dispersión a través de aerosoles, de factores que tienen que ver con la persona y de la cepa de legionela causante de la infección, ya que hay tipos más virulentos que otros. La mayoría de las personas expuestas no enferman, aunque también pueden darse casos de pulmonías graves.

Qué síntomas produce

El periodo de incubación de la enfermedad es de dos a diez días. Los síntomas más comunes son malestar general, decaimiento, pérdida de apetito, dolor de cabeza y fiebre. También puede producir dolor articular y muscular, tos, dificultades para respirar y molestias digestivas.

Qué control se hace en las caldas

Las caldas son instalaciones públicas de uso recreativo y por normativa están sometidos a controles de forma periódica cuyo resultados hay que comunicar al Sistema de Información Nacional de Piscinas y a la Consellería de Sanidade. Además, esta suele hacer inspecciones con mucha frecuencia, incluso varias veces al mes.

Los resultados de los análisis suelen tardar varios días, ya que es necesario hacer cultivos en laboratorio.

Esta no es la segunda vez que se produce un problema sanitario en las Caldas do Miño. La primera se detectó bacteria pseudomonas. Fue al poco tiempo de que las instalaciones se abrieran al público, mientras no se dio con la dosis adecuada del tratamiento que se aplica para mantener el agua en buenas condiciones ya que al ser vasos de muy poca profundidad se produce mucha evaporación.