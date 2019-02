O xeneral Legatvs protagoniza o cartel do Arde Lucus 2019

Legatvs, xeneral do exército romano, presidirá o cartel anunciador do Arde Lvcvs MMXIX, que cumpre a maioría de idade o próximo mes de xuño.

A concelleira de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua, Carmen Basadre, achegouse este mércores á Casa da Xuventude, onde deu a coñecer o cartel anunciador tras a deliberación dun xurado profesional.

O traballo gañador será a imaxe oficial que anunciará esta festa declarada de Interese Turístico Nacional, que terá lugar os días 14, 15 e 16 de xuño, tal e como se establecía nas bases do certame convocado polo Concello.

[O cartel gañador. VICTORIA RODRÍGUEZ]

O deseño, no que aparece a muralla e un xeneral do exército romano, é obra do lucense Juan Ramón Morales Núñez. Foi seleccionado por un xurado do que formaron parte a deseñadora gráfica Lucía Barrios, o fotógrafo Jesús Burgo, e o vicedirector da Escola Superior de Arte e Deseño, Ramón Falcón, Alejandro Carro.

Houbo dez traballos finalistas, que forón os máis votados pola cidadanía a través dunha votación popular no Facebook oficial do Arde Lucus. onde se rexistraron máis de 10.000 sufraxios válidos. O gañador recibirá, por primeira vez, un premio de 1.300 euros.

Carmen Basadre tamén convidou a asociacións de recreación histórica e á veciñanza a colaborar cunha nova exposición que programa o Concello para conmemorar os 18 anos de historia do Arde Lvcvs. Para elo é preciso enviar distintas fotografías, cinco por ano como máximo, ao mail [email protected] Exporanse no Vello Cárcere no mes de maio e xuño.