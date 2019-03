"Le eché el guante, lo tiré a la calle y no se movió hasta que vino la Policía"

Un transportista que caminaba, el pasado sábado por la tarde, por la Avenida da Coruña se convirtió sin quererlo en héroe ciudadano cuando, de repente, en testigo de un tirón de un bolso a una anciana de 84 años, que se encontraba de frente a él, a solo unos metros de distancia. Ocurrió a la altura del barrio Feixoo, en sentido A Coruña, junto al cruce con la Rúa Mallorca.

El hombre en cuestión, de nombre Paulo César y de 43 años, vio cómo el ladrón se apoderaba del bolso de la mujer -provocando su caída al suelo- y se echaba a correr hacia él.

Sin pensárselo en absoluto y actuando -como dijo este héroe ciudadano- "meramente por instinto", Paulo César se interpuso en el camino del ladrón, de 48 años y con antecedentes penales, y logró -como él mismo cuenta- "echarle el guante". Para ello, no dudó en tirar al suelo unas bolsas que llevaba en aquel momento en la mano.

"Lo vi todo. Yo venía de frente y vi el tirón y cómo caía la señora. Él escapó corriendo con el bolso y venía hacia mí, queriéndome esquivar, pero le eché el guante y lo sujeté hasta que vino la Policía Nacional, que tardaría un cuarto de hora más o menos", explica el transportista.

Acto seguido, Paulo César tiró al suelo el ladrón, en plena calle. Le dijo al tironero: "Si te mueves, no te suelto", relata, "y se quedó quieto", añade. Al tiempo que lo mantenía quieto, se fueron agrupando en torno a ellos varias personas. El tráfico no logró detenerse porque, entre otras cosas, coincidió en un punto donde había un semáforo y estuvo bastantes veces en rojo.

El héroe ciudadano afirma que le fue muy fácil retener al ladrón y no ve que hubiese hecho nada especial. "No me siento ningún héroe. Si no lo pillo yo, lo pilla cualquiera. ¡Es un pobre hombre!", señala.

A causa de la caída, la mujer sangraba por la nariz y resultó también herida en la cabeza, según pudo comprobar el transportista, que afirma: "Llevaba un chichón considerable", y tuvo que recibir asistencia en un centro de salud.