Laura López: "Por ahora en el Reino Unido solo se ha pedido aislamiento a mayores de 70 años"

Trabaja en una Uci de 44 camas en un hospital de Londres que es de referencia para politraumatizados. Llegó al Reino Unido después de estudiar Enfermería en Lugo, hacer varios curso de postgrado y comprobar que la estabilidad laboral en España era muy difícil de lograr. Se prepara desde su centro para atender a pacientes contagiados por coronavirus, junto a otros enfermos y, además, con un ojo en lo que pasa en España.

¿Cómo ha cambiado el trabajo en la Uci desde que comenzaron los casos de coronavirus?

En mi Uci desde hace aproximadamente dos semanas se han empezado a hacer pruebas de ajuste de las mascarillas de protección (FFP3). Por ahora, solo los enfermeros que han pasado la prueba cuidan de los posibles o confirmados casos de Covid-19 o relevan los descansos de los enfermeros que cuidan de ellos, aunque se prevé que en algún momento eso tenga que cambiar. También se han dado pequeños seminarios de formación de cómo ponerse y quitarse los trajes de protección y se han ido adaptando protocolos de actuación. La unidad cuenta con 12 camas de aislamiento y algunas de ellas están conectadas de dos en dos. Esta situación ha provocado que esas 12 camas se utilicen de manera completamente aislada y exclusivamente para pacientes sospechosos o confirmados de coronavirus. Por otra parte, debido a la saturación y cansancio que supone estar con los trajes de protección y al cuidado de esos pacientes, se está planteando la opción de repartir las 12 horas de turno y relevarse con otros compañeros, haciendo así solo 6 horas de aislamiento con sus correspondientes descansos. Esta situación también ha llevado a la necesidad de tener que aumentar el número de enfermeras por turno, aunque en muchos casos no se ha sido posible.

En España, particularmente en Madrid, la situación es crítica y las Ucis están especialmente colapsadas. ¿ocurre en su hospital lo mismo o teme que pase?

De momento los casos no son tan numerosos como para considerar colapso. Sin embargo, teniendo en cuenta que es una unidad de referencia en politraumatizados, y que prácticamente está siempre al 100% de su capacidad se prevé que las próximas semanas sean mucho más complicadas. El hospital está intentando aumentar la capacidad de camas en otras unidades para posibles pacientes ventilados.

¿Qué le parece la decisión de Boris Johnson de promover la inmunidad de grupo y qué implicaciones cree que tendrá?

Creo que es una auténtica irresponsabilidad y que se está poniendo en riesgo la salud de toda una población. Por otra parte considero que aunque el gobierno haya dicho que el suministro de ventiladores se va a incrementar en grandes cantidades, el Reino Unido no está siendo realista con el número de enfermeros y profesionales sanitarios que están realmente cualificados para cuidar de enfermos ventilados. El NHS lleva sufriendo recortes y falta de personal permanente desde hace ya mucho tiempo, y a ojo de los sanitarios se ve que el plan de Johnson está mucho más centrado en defender la economía que en proteger a la sanidad pública y a la sociedad en general. No se puede controlar una pandemia sin poner otro tipo de medidas sociales y la concienciación en estos casos es esencial.

A nivel particular, como residente, ¿qué medidas aplica y cómo percibe que se lo están tomando ahí?

Como digo, aquí, de momento, no se ha hecho mucha concienciación social por parte del Gobierno. Se están dando las mismas medidas de higiene y de actuación que al principio del problema. Por ahora solo se ha pedido aislamiento en casa a las personas mayores de 70 años. Creo que la sociedad está un poco dividida, muchas empresas ya están empezando a promover el trabajo desde casa y se ve responsabilidad por parte de muchos. Muchas otras están simplemente a la espera de instrucciones del Gobierno. En cuanto a eventos, bares, restaurantes y vida social de momento se nota un mínimo o poco cambio. Eso sí, la histeria en los supermercados está siendo la misma. Ayer mismo ha salido una noticia de que todo el mundo debería asumir que puede estar contagiado e intentar evitar propagar el contagio. Veremos si las cosas empiezan a cambiar. A nivel personal he tomado responsabilidad y mi vida está siendo del trabajo a casa y de casa al trabajo e intentando hacer que la gente que me rodea sea consciente.

¿Es duro estar lejos de casa en momentos como estos?

Siempre es duro. A la familia y amigos se les echa constantemente de menos, pero en cierto modo aprendes a equilibrar la balanza.

¿Quiere dar un consejo a la población o enviar algún mensaje?

¡Quédate en casa! Creo que estas situaciones sacan a relucir todo lo bueno y lo malo de las personas, pero al mismo tiempo muestran que cuando remamos todos en la misma dirección las cosas salen mejor. Por último, en relación a los profesionales sanitarios, espero que cuando pase la tormenta, nadie se olvide de todo el esfuerzo que se hace no solo ahora, si no siempre, por mantener una sanidad pública y de calidad a pesar de las condiciones laborales precarias que tienen.