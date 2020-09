Laserlucus, todo en mamparas

Laserlucus naceu no ano 2011, como centro especializado no desenvolvemento de solucións de corte láser, fabricando todo tipo de produtos mediante o corte láser de alta precisión, nos que as solucións innovadoras, a calidade final e os acabados minuciosos, son as premisas que definen os seus traballos.

En febreiro e debido a pandemia do Covid, a demanda de mamparas divisorias para a protección das persoas foi en aumento, e por iso desenvolveron diferentes modelos, para mesas, mostradores, de colgar no teito, para o chan, en tamaños estandarizados ou feitas á medida, empregando como material base para a produción o metacrilato, que se convertería no elemento máis demandado durante estes meses, chegando mesmo a un desabantecemento xeral das fábricas que o suministraban. Nesas datas tamén deseñaron e fabricaron un modelo de protector facial que tivo moito éxito e que aínda se vende na actualidade. De feito, varios hospitais o usan para os profesionais da Sanidade. Actualmente estase a solicitar para uso escolar, xa que existen tres tallas, adulto, xuvenil e infantil.

Laserlucus vende os seus produtos sobre todo en Galicia, Extremadura e na zona centro da península lugares donde dispoñen de estrutura comercial.

Volvendo ao tema das mamparas, deseñan e distribúen dous modelos que veñen a revolucionar este produto. Dunha banda desenvolveron unha mampara modular adaptada tanto a mesas de comedor, uso escolar, restaurantes ou centros de maiores, coma para salas de reunións, congresos, etc..., que se montan sen ferramentas, con parafusos de aceiro inoxidable e son dunha grande robustez. Este modelo fabrícase a medida, en función das necesidades de tamaño e lonxitude, sendo totalmente configurable a petición do cliente.

O segundo modelo está concibido como un elemento de protección persoal económico, plegable e portátil que se pode limpiar ou desinfectar despois de cada uso. Fabricada totalmente en PETG, con unha alta transparencia. Grazas ao seu deseño pódese mover, colocar e almacenar con moita facilidade, favorecendo a limpeza de barras ou mesas frente a outras solucions fixas.

A súa xeometría lixeiramente inclinada dalle unha gran estabilidade e protección ao usuario. Para facilitar o seu almacenamento, pódense plegar e leva incorporada unha asa para maior comodidade do usuario ao transportala. Pódese colocar en calquera superficie horizontal xa que non require de ningunha instalación.

Están especialmente indicadas para uso en academias, colexios, institutos, centros de estudo, bibliotecas, salas de reunións de empresa, congresos, e en todos aqueles espazos nos que se precise un concepto de protección sinxela e portátil.

LASERLUCUS