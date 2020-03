Las dos caras de vivir entre cuatro paredes

Pasar un tiempo del que antaño se disponía con libertad de la mejor manera, eludiendo la monotonía, buscando aprovechar los minutos para sí, con las barreras físicas como frontera y la posibilidad de sacar un pasaporte que derrumbe un confinamiento real. Los lucenses asumen como algo inevitable el estado de alerta y la cuarentena colectiva como medida para frenar el coronavirus.

1. ADRIÁN BEN | Atleta olímpico

"Evidentemente, esto me pasará factura para los Juegos Olímpicos"

El aislamiento le puede pasar factura, y cara, a uno de los atletas españoles con pasaporte para acudir a los Juegos de Tokio. Adrián Ben pasa las horas del día en su casa de Viveiro, haciendo el ejercicio que puede y como puede.

"Evidentemente, todo esto me pasará factura para los Juegos. También lo hará al resto de españoles, porque no sé cómo lo pasarán en el resto de países", dice Ben, quien intenta "hacer lo que puede" en su domicilio familiar, a donde llegó "hace más de una semana". "Me traje unas mancuernas y hago sentadillas, subir y bajar escaleras del edificio, hacer flexiones y abdominales y poco más", añade Adrián Ben.

"Lo llevo bien. Esto es mi vida. Entrenar por la mañana y por la tarde, estar confinado entre cuatro paredes descansando para volver a entrenar", admite el viveirense, quien pasa las horas libres "hablando por Skype, jugando a juegos de mesa con mi familia, viendo películas, jugando a la Play con mis amigos, leyendo... Lo que me imagino que estará haciendo todo el mundo", resume.

2. JORGE COIRA | Director de cine

"Mi sensación es que este momento es histórico, sin ninguna duda"

El director lucense Jorge Coira es categórico al calificar de "momento histórico" la situación que atraviesa el mundo a consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus. Estos días marcarán a varias generaciones, opina.

"Este es un momento histórico, sin ninguna duda. Estamos metidos de lleno en él y por eso es imposible darle la importancia debida. La sensación mía es la de que este momento será uno de esos que serán importantes en la vida. Nunca tuve una sensación tan clara de que esta crisis marca un antes y un después, como el 11-S o el 11-M. Para los chavales o niños y niñas de hoy este momento marcará sus vidas", dice.

"Lo estoy llevando con el desconcierto de esta situación tan extraordinaria en la que cada día y cada pocas horas cambia todo y lo que parece sensato, previsible e imposible cambia cada diez minutos. Esto es muy raro de vivir. Pero también ofrece una sensación de que en momentos críticos aparece lo mejor y lo peor de la humanidad ", añade.

El estado de alarma decretado por el Gobierno frenó el rodaje de la segunda temporada de su serie ‘Hierro’. "El tiempo lo pasamos casi viendo las noticias. También tenemos reuniones por teléfono y telemáticas para analizar la situación y ver qué medidas tomar". "Ahora mismo tenemos el rodaje parado y no sabemos qué va a pasar ", asegura el lucense.

3. ABRAHAM CUPEIRO | Músico

"Tento facer unha rutina. Ao erguerme fago un horario para o día"

El músico Abraham Cupeiro lleva "ben" el confinamiento, ya que tiene "moitísimo traballo" y puede prepararlo desde su hogar en Lugo. "No fondo case me vén ben, tiña moito que preparar. Das 24 horas do día, dez ou doce estou dedicado a música", afirma el sarriano, quien trata de seguir una rutina. "A xente pensa que é marabilloso traballar desde a casa, pero non é. Eu intento facer unha rutina. Nada máis erguerme fago un horario", explica sobre su forma de organizarse.

Dedica su tiempo a estudiar, componer, preparar instrumentos y practicar, "porque non podemos deixar de tocar". Otra de las labores que aprovecha para realizar estos días es programar las giras de otoño e invierno, pues el verano ya lo tiene listo. También reubica los conciertos previstos para estas semanas y que tuvo que suspender por el coronavirus. Además, continúa con su trabajo de docente y da clases a sus alumnos por vía telemática. En su tiempo de ocio comenzó disfrutando del canal de la Filarmónica de Berlín, que este mes no es de pago, pero "non desconectaba nada da música". Por ello, optó por volver a su afición de la infancia, la lectura. "Estoume ‘obrigando’ a ler, non de investigación, senón máis ‘lúdico’".

4. DANI DE LA TORRE | Director de cine

"Hay muchas familias en las mismas circunstancias que la mía propia"

El director de cine monfortino Dani de la Torre pasa la cuarentena en su casa de Santiago de Compostela. Dice que se encuentra "intranquilo" debido a que su esposa es médico. "Me preocupa tanto ella como todo el personal sanitario, así como cualquier trabajador que esté cara al público", indicó. Cree que extremándose la medidas de precaución no debería haber problema. Apeló a la responsabilidad de todos para frenar la pandemia. "Es importante quedarse en casa", destacó.

También está inquieto por su familia. "Mi padre está en Monforte y sufre enfermedades crónicas. Sé que hay muchas familias que tienen a sus mayores en las mismas circunstancias que yo", dice. Su tiempo enclaustrado en casa lo pasa trabajando. "Puedo hacerlo online. Lo malo son todos los que estaban rodando. Muchos cobran por obra y ahora están fastidiados". De la Torre invitó a todos a ver contenido audiovisual. "Aquí en donde se ve el valor de los contenidos culturales", recalca.

5. SEGISMUNDO GARCÍA | Consejero delegado de Sargadelos

"Este vai a ser un reto importantísimo para todos nós"

El responsable de una de las empresas más importantes de A Mariña se toma la situación muy en serio, especialmente desde el punto de vista laboral y anticipa que en su caso, "en ningún momento, vou deixar de traballar". Reconoce que desde el punto de vista económico se dibuja un panorama "complicadísimo", pero dice que "o capitán ten que ser o último que abandona o barco e polo menos no meu caso así vai ser". García dice que "sin ningunha dúbida, este vai ser un reto importantísimo para todos, pero eu vou seguir estando á fronte de todo porque penso que é un exercicio de responsabilidade". A nivel personal sí dice que cumplirá estrictamente con los protocolos que se marcaron por el Gobierno y así hará que se cumplan también por parte de sus trabajadores, pero dice que "non pode ser que esto quede sen timón, eso de ningunha maneira".

6. OLIVER LAXE | Director de cine

"Agora tentarei ir aos Ancares a desbrozar as fincas; teño traballo"

El director de la premiada ‘O que arde’ intentará "non estar con xente maior ou cos meus pais", sino que estará "solo" en Os Ancares. "Tentarei ir aos Ancares a desbrozar. Teño que limpar as fincas, teño traballo. Anuláronme un mes e medio de viaxes e por iso podo facelo", indicó Laxe. "Non estarei con xente. Tentarei estar solo. Levo o libro ‘2666’ de Roberto Bolaño que é un libro que tiña gañas de ler e ten 1.121 páxinas. Agora a estar soíño e facer outro tipo de traballos máis sans, camiñarei no bosque tamén", manifestó el cineasta, quien aseguró que no está llevando "mal" el confinamiento. "Acepto as cousas como veñen. Non teño medo ou preocupación".

7. ALESSANDRA AGUILAR | Exatleta olímpica

"Como estás obligada a parar, pues haces otras cosas diferentes"

La exatleta olímpica Alessandra Aguilar vivirá el confinamiento en su casa de la sierra de Madrid, al cuidado de su hija Ariadna. "Con la niña no te da tiempo a pensar mucho porque no para y aprovechas para hacer las cosas que tenías pendientes en casa y como estás obligada a parar, pues haces otras cosas diferentes", valora.

"Ariadna se lo lleva casi todo porque como no duerme siesta está activa desde que se levanta hasta que se acuesta (ríe). Hago cosas con ella, porque pregunta mucho por el colegio, por su profe, con lo que hago una especie de asamblea con ella como hacen en la guardería, trabajas con ella los números, los colores... cosas que hacía en el día a día", indica la lucense, quien asegura que "me encantaría estar con mis padres, pero no se puede. La lejanía de tus seres queridos es lo que peor se lleva, pero hoy en día, gracias a Dios, con la tecnología puedes llamar por WhatsApp o Skype".

8. BENEDICTA SÁNCHEZ | Actriz

"Vivo en el campo y no tengo a ningún policía que me mande a casa"

La ganadora del Goya a la mejor actriz revelación de este año, Benedicta Sánchez, asegura vivir esta situación con "mucha preocupación ", aunque el confinamiento lo lleva "como un día cualquiera". "Vivo en el campo y no tengo ningún policía que me mande a dentro de casa. La naturaleza además es beneficiosa. Se respira mejor fuera, en un pinar, que dentro de casa", declara antes de explicar cómo pasa las horas: "Escucho la radio por saber las noticias. A veces hay programas interesantes que me agradan. También suelo hacer cosas manuales como coser, calcetar... Siempre tengo trabajo, no me voy a ir a casa de la vecina ni ver la televisión".

9. XOÁN GUERREIRO | Pintor

"Para min esto é un empurrón para seguir pintando e traballando"

Guerreiro tiene tras de sí una larga carrera de pintor y, en su caso, dice que el confinamiento es algo que en su caso particular no le trastorna en exceso. "Para min, esto case é como un empurrón para seguir pintando e traballando continuamente. Aproveitarei o tempo, eso seguro". Comenta que no le supone un problema especial pasarse mucho tiempo en casa "porque xa é de por si o meu lugar de traballo. Para min, estar aquí metido, é o que acostumo a facer, pero agora está claro que a situación vai mudar, pero hai que tomalo con certa filosofía e con responsabilidade. E organizarse: traballar, descansar, informarse un pouco e procurar non saír máis que ó necesario".

10. TINO SAQUÉS | Presidente del CD Lugo

"Tenemos que tratar de llevarlo con normalidad y hacer lo que toca"

El presidente del Lugo, Tino Saqués, afirmó que se le hace "raro" el "no poder salir de casa", aunque cree que será "más complicado" cuando se salga del sábado o el domingo y se afronte "la semana" laboral. "El fin de semana lo estoy llevando bien, aunque se hace raro el no poder salir de casa. Aproveché para hacer labores de bricolaje que tenía pendientes. Andaban detrás de mí para realizarlas y ahora ya no tengo escapatoria", dijo Saqués.

"Llevamos dos días y al estar en el fin de semana casi ni te enteras. Más complicado va a ser durante la semana y se hará todo mucho más raro. Tenemos que tratar de llevarlo con normalidad y hacer lo que toca, hacer todo lo que nos ordenan las autoridades", enfatizó. El mandatario del Lugo se centrará en el fútbol a comienzos de esta semana para pasar luego a su empresa. "El fútbol ahora está a un lado, aunque mañana (por hoy) ya tenemos reunión en teleconferencia con la Comisión Delegada de la Liga. Primero estaremos un poco con fútbol y después toca la empresa, porque tenemos que seguir funcionando".

11. ALEJANDRO BALSEIRO | Hostelero de Viveiro

"Aprovecharemos este tiempo para formarnos y tener un poco de ocio"

Uno de los máximos responsables de lugares tan importantes para la hostelería de A Mariña como el Restaurante Nito, el Urban o el Ego, indica que en su caso no puede desconectar del trabajo de ningún modo "porque tenemos cosas pendientes que es necesario continuar haciendo en estos días". Pero además, sabe que habrá tiempo para todo y anticipa que "aprovecharemos para formarnos y también para tener un poco de ocio". Cree que es importante, y así lo hará, "generarse una rutina con trabajo, al menos durante la semana".

12. TITO DÍAZ | Director General del Breogán

"Trato de mantener la actividad del club con el ordenador y el teléfono"

El director general del Breogán, Tito Díaz, aprovechará el confinamiento por el coronavirus para "disfrutar" de su casa sin desconectar del trabajo en el equipo celeste. "Estos días toca estar en casa, disfrutando del hogar y de la familia porque normalmente pasas el día fuera y disfrutas poco de ambos". No obstante, el dirigente breoganista asegura que trata de mantener la actividad con el ordenador y el teléfono, porque la actividad del club no se para. "Estaremos parados quince días pero tenemos que estar preparados por si podemos volver a la actividad dentro de dos semanas". "No salgo de casa pero hago un poco de actividad física. Creo que hay que mantener la actividad mental y la física en todo momento. También hay momentos para hacer otras cosas cuando se tiene tiempo libre como leer, ver la televisión...", afirmó Díaz.

13. LUIS REGO | Abogado de Mondoñedo

"Hay cosas de obligado cumplimiento y que son de sentido común"

Los juzgados no permanecerán ajenos a toda la problemática del coronavirus y está por ver cómo se solucionarán los temas de atrasos en los juicios y casos pendientes. Luis Rego indica que "aprovecharé para trabajar en cuestiones internas y de despacho que tenía pendientes para poder ir sacando cosas". Dice que tiene que poner al día bastantes cuestiones y trabajo atrasado "así que también será bueno para poder hacerlo". A nivel personal señala: "Habrá que seguir todas las normas. Hay cosas de obligado cumplimiento que además me parecen de sentido común así que las seguiré con atención y luego, dentro de todo lo que está pasando, tratar de mantener cierta normalidad".

14. LARA MÉNDEZ | Alcaldesa de Lugo

"Salgo a la calle lo menos posible y siempre con respeto a las pautas"

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, no puede mantenerse encerrada. este domingo, por ejemplo, mantuvo una reunión con todos los miembros del Gobierno local. Eso sí, en el encuentro se mantuvieron "las distancias de seguridad" y, además, en su vida cotidiana mantiene "las pautas higiénicas que dictan las autoridades sanitarias ". Sale a la calle "lo menos posible " y, cuando lo hace, "respeta las pautas". Con todas las medidas de seguridad posibles, mantiene la agenda de contacto a la que le obligan sus responsabilidades.

15. ISABEL RODRÍGUEZ | Subdelegada del Gobierno

"Desde el viernes por la tarde apenas salí del edificio donde trabajo"

Isabel Rodríguez, subdelegada del Gobierno en Lugo, no "salió" del edificio de la subdelegación en la Praza de Armanyá desde el pasado viernes por la tarde. Mantiene ese aislamiento aunque está "en contacto constante" con la Delegación del Gobierno, con los mandos de los cuerpos policiales y con los distintos responsables de la Administración del Estado en la provincia de Lugo. Rodríguez se "centra" en la gestión de la crisis y participó en varias reuniones telemáticas.

16. JOSÉ TOMÉ | Presidente de la Diputación

"Me ha sido imposible el poder cumplir el aislamiento total"

Para José Tomé, presidente de la Diputación y alcalde de Monforte, el aislamiento total "ha sido imposible ", ya que tiene que seguir al frente de las dos administraciones que dirige. Mantiene, eso sí, "la distancia de seguridad en todos los encuentros" que celebra y el fin de semana el teléfono "ha sido una herramienta fundamental " para él.