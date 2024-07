Las licencias urbanísticas del Concello de Lugo volverán a tener responsable

El gobierno de Lugo prevé cubrir este miércoles la jefatura del servicio de Licenzas, que lleva varios meses vacante al jubilarse su titular. Al frente de ese departamento pondrá a Juan Ignacio Márquez Gacio, funcionario del servicio municipal de Facenda.

Márquez Gacio es técnico de administración general y fue el único candidato que optó a ese puesto cuando a principios de año este fue convocado. En ese momento no fue nombrado porque, según la ley, al no tener en propiedad el puesto de Facenda no podía ocupar una comisión de servicio, cuya duración máxima es de dos años, sino que tendría que ser nombrado provisionalmente, durante seis meses improrrogables. Sin embargo, el funcionario presentó un recurso que fue aceptado y ahora sí será nombrado jefe de Licenzas.

El servicio de Licenzas es el que da la validación jurídica a los permisos urbanísticos que concede el Concello. Actualmente, la firma está delegada en el jefe de Urbanismo, que también se jubila en unos dos meses, y en otra jurista de este servicio, un departamento que en los últimos meses sumó carga de trabajo y de responsabilidad.

Patricia Vázquez Mille será jefa de Arquitectura

Este nombramiento se sumará al de la jefatura de Arquitectura, que también está previsto para los próximos días. La semana pasada se confirmó que se incorporará a el Patricia Vázquez Mille, arquitecta con plaza en el Concello de A Pontenova que desde 2018 ejerce como jefa de Urbanismo de la Xunta en Lugo.

Vázquez Mille ya había sido seleccionada para ese puesto en 2021, aunque posteriormente fue descartada, pero recurrió en el juzgado y ganó. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó al Concello retrotraer el proceso y ahora será nombrada.

Su rechazo en 2021 acabó provocando una crisis política, ya que motivó la dimisión del edil de Urbanismo, Miguel Couto, actualmente colaborador del PP.

Impulso a la gestión del urbanismo municipal

Ambos nombramientos forman parte de la hoja de ruta del gobierno local para reforzar e impulsar el área de Urbanismo, a cuyo frente sigue la alcaldesa, Paula Alvarellos, que no delegó esta responsabilidad en ningún concejal cuando a finales de enero fue investida regidora tras la marcha al Parlamento de Lara Méndez.

No obstante, Alvarellos sí incorporó un director general de Urbanismo, figura habitual en las ciudades pero que Lugo nunca había tenido. El elegido fue Hipólito Pérez Novo, exdirector de la Axencia de Protección Urbanística (Aplu) de la Xunta y la alcaldesa sí delegó en él algunas competencias. Por ejemplo, la autorización de las licencias de obra mayor que no superan los 300.000 euros, que ahora ya no tienen que pasar por la junta de gobierno.

En otoño, el ejecutivo también tendrá que cubrir la jefatura del servicio de Urbanismo, que quedará vacante por jubilación.

Los retos del urbanismo municipal son numerosos y relevantes, empezando por la necesidad de agilizar la concesión de licencias de obra, una materia clave para la actividad económica de la ciudad y para el día a día de vecinos y empresas.