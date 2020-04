Largas colas para comprar en Lugo una o dos mascarillas

Pocas y, generalmente, caras. Así están las mascarillas en la mayoría de las farmacias que logran hacerse con un pedido. Cuando, al final, lo reciben —a un precio multiplicado por seis, en casos—, los boticarios descubren que no vienen todas las solicitadas y las que hay se acaban en un santiamén y aún queda lista de espera de compradores para hacerse con una o dos máximo.

Un panorama nada nuevo en este estado de alarma en el que, hace unas semanas, pasaba prácticamente lo mismo con el gel hidroalcohólico —del que ya se fueron recuperando las existencias— y todavía pasa con el alcohol —bajo mínimos— y los guantes —aún muy escasos—.

Fuera de las farmacias, la gente busca todo este material protector frente al virus y cuando ve la oportunidad de conseguirlo se lanza en masa a buscarlo. De ahí, las colas que se produjeron este lunes en algunas boticas que, en poco tiempo, consiguieron agotar las existencias y encontrarse otra vez a cero como antes. “Aquí nos llegaron solo 50 mascarillas de 100 que habíamos pedido. Son ecológicas, lavables y con tres capas de tela. Hasta ahora, se utilizaban para evitar contagios de gripe o para protegerse del polen en el caso de los alérgicos. Cuestan 9,95. Hubo colas y se acabaron en un santiamén. Todavía quedan más de 50 personas en lista de espera”, cuenta Marga Casas, boticaria adjunta de La Farmacia de Gema.

PANTALLAS. En esta misma farmacia, está previsto que lleguen hoy pantallas protectoras de metacrilato, a 6,50. “Se parecen a las que se ponen para trabajos de jardinería y te tapan ojos, boca y nariz. Son bastante cómodas, aunque hay gente a la que la molesta la goma en la cabeza”, dice Marga Casas sobre ese equipo.

En la farmacia de Ángel Fernández de la Vega, en Garabolos, se venden máscaras protectoras a 9,95. En cambio, hace dos días no tenían mascarillas.

Justo lo contrario sucede en la farmacia Labandeira, en la Avenida da Coruña, donde no hay máscaras protectoras pero sí les llegó este lunes un pedido de mascarillas quirúrgicas, que provocó colas de varias decenas de personas. “Solo vendimos dos por persona para repartirlas al máximo. Estas cuestan 2 euros y son buenas para no contagiar pero, en cambio, no protegen de contagios. Para eso, las mejores son las FFP2, que salen por 9 euros y que esperamos tener a finales de la semana que viene”, indica Santiago Torres.