Largas colas de aspirantes en la feria de empleo organizada por Cruz Roja en Lugo

Más de setenta demandantes de empleo, que llegaron al Méndez Núñez como un goteo constante a lo largo de la mañana, mostraron este jueves que la primera feria de empleo de Cruz Roja en Lugo había sido un éxito. Las colas delante de las mesas de las nueve empresas participantes—Adecco, Carrefour, A Veiga-Serge, Eurofirms People First, Carrefour, Nortempo, Quescrem y Torre de Núñez— se mantuvieron durante toda la jornada, llenas de personas de todas las edades, currículum en mano y con muy distintos perfiles profesionales participando en un primer contacto.

Varios de los seleccionadores de las firmas asistentes reconocieron su interés por algunos candidatos, que serán convocados para continuar el proceso de selección. Aunque había locales, muchos de los buscadores de empleo eran extranjeros. Las nacionalidades con más representantes eran cubanos, colombianos, peruanos y argentinos, pero fundamentalmente venezolanos. Es el caso de Carlos Mago, recién llegado a Lugo y de solo 17 años, que quería buscar un trabajo para el verano. Para el curso escolar ya está matriculado en el conservatorio profesional de música, en Piano; se plantea sumarle Canto y le interesa también el ciclo de Aeronáutica de As Mercedes. "Soy bastante detodero, en el sentido de que me gustaría trabajar de todo", admite.

Su amigo Edward Cortesía, de 19 años, lleva seis meses en Lugo y ha hecho 11 cursos formativos de lo más variopintos. "Hice el de DJ, el de reparación de bicicletas, los de trabajo en altura los tengo todos..." dice y explica que una de las empresas que le ha resultado de mayor interés es Quesecrem porque quisiera "aprender a hacer ese producto". Aunque quiere seguir aprendiendo le parece que está en el momento de "empezar a buscar trabajo más en serio".

Un perfil muy diferente es el de María Mancha, igualmente venezolana, de 58 años de edad, que tiene trabajo pero temporal y aspira a "algo con más seguridad, con más continuidad". También ella está interesada en la empresa quesera porque en su país ha trabajado de cocinera. Tras la entrevista con el reclutador de la firma, le ha parecido que podría interesar su perfil. "He venido con mi hija, que es contadora y tiene estudios de informática. También se lo he dicho por si necesitan a alguien que lleve las cuentas", explica. Tiene el título de Derecho pero sin homologar y admite que su trabajo ideal sería de profesora "de la materia de legales".

Su compatriota Óscar Araque, de 55 años, que lleva dos años en España y uno en Lugo se encuentra en una situación similar. Tiene décadas de experiencia como técnico electromecánico pero no ha podido homologar el título. "Esa es mi principal dificultad. Las empresas no saben la situación en la que has tenido que salir de tu país y que es la razón por la que no tienes el título validado", apunta. Se ha venido a vivir específicamente a Lugo porque oyó que había demanda de trabajadores de su perfil para el sector lácteo y cree que efectivamente la hay, aunque no es fácil hacerse con un puesto sin el título.