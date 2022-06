Lara Méndez califica de "hito" la aprobación del 5% del PXOM

La alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, ha asegurado este lunes que la aprobación del cinco por ciento del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ha supuesto un "hito" para la ciudad.

Así lo ha manifestado después de que el jueves de la pasada semana saliese adelante ese cinco por ciento con los votos del grupo socialista y el popular, mientras que el BNG votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.

"Fue un hito para el Ayuntamiento, pero sobre todo para aquellas personas que se ven afectadas por la mejora y la inclusión de la aprobación del cinco por ciento del plan general. Hablamos de esos casi 60 núcleos que afectan a la zona rural y les va a permitir asentar población", ha destacado.

Sobre todo, ha incidido en lo "necesario" que era para el "desarrollo" la zona rural, que para su gobierno "es muy importante". "Cuando fomentamos el rural lo hacemos con hechos y no solo con palabras, cuando hay otras administraciones como la Xunta que no se cansa de decir que mira para el rural, pero lo mira de lado porque realmente no hizo ninguna política activa para fomentar todas esas actuaciones que son necesarias para el asentamiento de la población y el incremento de servicios", ha afeado al Gobierno gallego.

TEMAS PENDIENTES. Por otro lado, Lara Méndez ha confirmado que aún "no" ha recibido respuesta por parte de la Xunta a la invitación que se cursó por el Ayuntamiento para abordar temas "pendientes" de la ciudad con el presidente autonómico, Alfonso Rueda.

La regidora de Lugo confía en que en "breve" la pueda recibir Rueda, y "se le pueda trasladar personalmente las necesidades del Ayuntamiento, de las que es conocedor porque lleva 13 años como vicepresidente del gobierno de la Xunta".

"Tiene que ser conocedor de las demandas del Ayuntamiento, lo que sí espero es que esa reunión sirva, a su vez, de desbloqueo y no que se sigan bloqueando demandas tan importantes como la ronda Este, el cuartel de San Fernando o como puede ser el Plan Paradai y otras necesidades nuevas que van surgiendo, porque mientras no cerremos etapas y capítulos no seremos capaces de generar nuevas necesidades y así seguir creciendo", ha reivindicado.

Lara Méndez ha anunciado que a "finales de este mes" se contará ya con la playa fluvial que impulsa el Ayuntamiento y ha atribuido a la empresa un "cierto retraso" en las obras.