Lara Méndez: "Se a Xunta lle ve tantos problemas ás piscinas no río, por que deu permiso no seu día"

O seu partido e o BNG firmaron o pacto de goberno e o acordo programático, repartiron as áreas e aprobaron os salarios e o resto de recursos económicos e persoais cos que funcionarán o goberno e a oposición durante os vindeiros catro anos. Pero disto último non nos deron tantas explicacións e no pleno limitáronse a votar, sen intervencións. Por que? Senten algún reparo?

Non, en absoluto. Trátase de dignificar tanto a función pública, se falamos no caso dos concelleiros, onde calquera xefe de servizo tiña máis retribución, cando a responsabilidade recae en moita maior medida no concelleiro, que nalgún caso ten ao seu cargo varios xefes de servizo. Trátase de ter unhas retribucións normalizadas. O mesmo co persoal eventual. Son traballadores que non teñen horarios, extras nin produtividades. Nalgún caso estaban rozando o salario mínimo. Trátase de equiparar os salarios aos que hai na RPT. En oito anos que levo de alcaldesa estiveron conxelados.

Aos funcionarios e persoal laboral do Concello pareceulles unha suba excesiva. Piden o mesmo incremento.

Os funcionarios afortunadamente tiveron xa distintas actualizacións, non só as do IPC, senón a propia RPT, no 2020, dentro desa dignificación da función pública. Tívose en conta e moito.

Coa líder da oposición, Elena Candia, falou xa de algo máis que do reparto económico? Da zona de baño no río, por exemplo? A Xunta acaba de denegala outra vez e en campaña ela ofrecérase a intermediar nos asuntos da cidade.

Falamos dese pleno de organización, que vai máis aló das retribucións, a periodicidade das sesións ordinarias, dos tempos de intervención..., que se van incrementar. Elena Candia leva pouco tempo na corporación, pero leva moitos anos como responsable do partido que goberna a Xunta en Lugo, e esas intencións que manifestou na campaña non se lle viron con anterioridade. Que proposta levou para Lugo cando tivo responsabilidades na Deputación? Ou cando foi deputada no Parlamento galego? A intención de axudar demóstrase con feitos e non con palabras.

"Levo oito anos como alcaldesa e non subín taxas e impostos, hai outras maneiras de xerar ingresos municipais"

En todo caso, cal é o plan ante este novo non da Xunta?

O obxectivo non é outro que ter unha zona de baño pública segura. Porque zona de baño é todo o percorrido do río. Pero queremos que calquera veciño poida acceder ao baño dunha forma segura, sobre todo aqueles que agora non teñen capacidade por idade, por problemas de mobilidade... É un proxecto no que levo pelexando dende 2010, cando estaba de vicepresidenta da Deputación, dentro do compromiso que acadaran o presidente, José Ramón Gómez Besteiro, e o alcalde, José López Orozco. Houbo que cambiar a ubicación porque non había informes. Fóronse dando os pasos que nos foron solicitando as distintas administracións. Acadamos os informes. Se a Xunta lle ve hoxe tantos problemas, por que deu ese informe favorable?

Di que o deu porque non tiña datos para dicir que non.

Pois peor mo fía. Non fixo ben o seu traballo antes ou agora está poñendo inconvintes que no seu día non viu. Hai un proxecto que leva dende o 2010. Dado que tiñamos os permisos metémonos nun investimento importante e agora temos que materializalo, para que todo o mundo se poida bañar no río dunha forma segura, controlada, cómoda..., independentemente dos seus recursos, da vontade ou non de formar parte dunha sociedade (o Club Fluvial), da súa condición física, da súa idade... É polo que imos traballar.

É realista pensar que a Xunta vai dar permiso algún día cando insiste unha e outra vez no gran valor que ten o río e o impacto que suporían as piscinas flotantes?

Ese lugar e esas características son as que había antes.

Si, pero a realidade é que é a Xunta quen ten a tixola polo rabo.

De momento non nos chegou o informe da Xunta. Terá que dicir como se solventa. Hai que ser serios e rigorosos, e se non se pode facer alí que nos diga por que no seu día deu permiso [foi condicionado á comprobación da existencia de especies protexidas e da súa conservación].

"Coa peonalización do centro, cada cidadán pode ter unha opinión, e é respectable, pero eu como alcaldesa marco os obxectivos e atendo ao que me din os técnicos"

Levamos varios anos de informes para aquí e para acolá, de solicitudes e de denegacións. Non sería bo que técnicos e políticos de todas as adminisracións se sentasen nunha mesma mesa e consensuasen unha solución?

Eu non teño ningún problema en sentarme con ningúen e tender a man, xa o teño demostrado neste e noutros asuntos, como o pazo de Dona Urraca e o Plan Paradai. Cando teñamos o informe valoraremos que opcións hai.

A Xunta suxire escaleiras ao río, pero vostede cre que iso non é o que se precisa, ou zonas de presas, pero tampouco hai ningunha certeza de que houbese informes favorables, polo nivel de protección do río, nestes lugares para unha estrutura como a que propón o Concello. Valora outra opción de baño?

Cal?

Unhas piscinas.

Xa temos.

Pero son insuficientes.

Espazo todavía hai… Pero aquí o obxectivo é poder utilizar a contorna do río, que estamos potenciando de distintas formas, con infraestruturas, con actividades como os mercadiños e o Caudal Fest, cun plan de turismo sostible que imos poñer en marcha, coa recuperación da fábrica da luz...

Cambiemos de terzo e falemos das obras de peonalización do centro. Vostede e o seu goberno presumen da aposta polo urbanismo sostible e a cidade está a obter recoñecementos neste eido. Nesa liña, non foron pouco ambiciosos no centro, con moita pedra e pouca céspede ou outro tipo de solos filtrantes? Foi por estética, por custo de obra, de mantemento..., por dificultade técnica?

O obxectivo das obras do casco histórico é quitar coches del, pero que convivan os residentes, a distribución e o turismo. Os veciños teñen que seguir accedendo aos seus garaxes. Iso xa nos limita moito para deseñar zonas verdes en moitos lugares. Temos que garantir tamén o paso dos vehículos de emerxencia.

Pero son os propios residentes, entre outros, os que fan esa crítica.

Xa, pero iso é o que se lles explica. Fíxose un anteproxecto atendendendo á necesidade de conciliar todos eses factores, que non merme a calidade de vida dos residentes, que se incrementen as zonas verdes, que os elementos que se empreguen sexan sostibles e que o mobiliario sexa cómodo. 98.000 veciños somos e 98.000 ideas poderían saír. Cada un ten a súa e é respectable, pero eu como alcaldesa marco os obxectivos e atendo as cuestións que nos trasladan os técnicos, os redactores do anteproxecto, os redactores do proxecto, os directores de obra, os técnicos municipais... E a conciliación de todo iso é o resultado. É opinable. Pero eu estou convencida de que a cidade vai gañar e a cidadanía vai estar contenta.

Hai dúas obras en marcha, cando comezará a terceira, a de Santo Domingo e Rúa do Teatro? Prevé que sexa no verán, despois, deixar pasar San Froilán...

Está adxudicada. Nós á empresa non lle poñemos ningún condicionante, máis aló de que hai uns fitos que hai que cumprir. Fora mellor que os proxectos do centro foran de forma progresiva, claro, pero hai uns prazos moi estritos que hai que cumprir, teñen que estar antes de finais de 2024. Coas eleccións e a constitución do goberno ralentizouse un pouco todo, pero estamos xa para, se a empresa non pon data, esixirlle que a poña.

Que fixo Elena Candia por Lugo cando tivo responsabilidades na Deputación e no Parlamento de Galicia?"

Veremos o novo auditorio aberto este ano?

Ese é o obxectivo.

Como tamén o era o pasado, e o anterior, e o anterior...

Si, pero a realidade é que nós recibimos ese edificio no 2020. Ata aí non puidemos facer un estudo pormenorizado de que iamos atopar. Unha vez o fixemos sacámolo a adxudicación, tivemos a mala sorte de que a empresa non funcionou, unha cuestión que se dá noutras obras. Acabamos de rescindir o contrato do abastecemento do grupo La Paz, e iso retrasa, pero como o foco non está nesa obra, está no auditorio, parece que é algo excepcional.

A relevancia do auditorio é moito maior.

De acordo, aí coincidimos. Queremos poñelo a disposición canto antes. O que é certo é que imos vendo que non é só unha cuestión de falta de mantemento deses catro anos nos que a Xunta non mirou para el nin o máis mínimo, senón que hai vicios estruturais. A Xunta tampouco fixo o traballo durante o proceso de construción e iso está lastrando á hora de poder subsanar deficiencias.

Mantén que non haberá suba fiscal o vindeiro ano ou pode que teñan que reconsideralo unha vez empecen a facer números?

Levo oito anos de alcaldesa e nunca subimos.

De aí a pregunta. Esa situación é sostible cando o gasto aumenta de forma considerable?

A idea é buscar máis ingresos a través da dinamización económica da cidade. Cremos que as instrucións que aprobamos en urbanismo van dar froitos. E logo está o incentivo da economía local. Hai formas de xerar ingresos.

"Estou preparada para o que a cidadanía decida o 23-X, pero Lugo notou o Goberno de Pedro Sánchez"

No anterior mandato o pacto de goberno co BNG era que cada un xestionase as súas áreas, pero a realidade é que con frecuencia uns entraban nas dos outros, con duplicidade de accións. A competencia ten unha parte positiva, pero non supón máis gasto e desconcerto aos cidadáns?

Desconcerto non sei, pero a cidadanía revalidou o formato..Levo oito anos de alcaldesa e a forma de traballar foi a mesma, con delegacións de áreas nos concelleiros, pero sen áreas estancas. O exercicio do goberno ten que ser algo transversal. como foi hai oito anos e hai catro. No primeiro era un só goberno socialista e había accións de Samaín dende Igualdade e dende Desenvolvemento Local, por exemplo.

E iso é necesario?

Si, porque teñen fins distintos e son complementarias, e cada área ten o seu orzamento e os orzamentos son limitados. Como eramos o mesmo partido non se vía como unha confrontación, agora como somos dous vese así.

As accións que levan a cabo son moitas máis.

Porque temos máis orzamentos. Temos orzamentos todos os anos, e canto máis orzamento, máis investimento, e canto máis investimento, mellor para Lugo.

Nos últimos anos contou cun Goberno socialista no Estado, o que supoño que lle foi de axuda, aínda que hai quen considera que non se notou tanto como debera. Está preparada para un hipotético cambio de siglas?

Eu sempre estou preparada para o que decida a cidanía, outra cousa é que me poida preocupar. Porque cando en 2011 houbo un cambio de goberno vimos como a intermodal que estaba adxudicada se meteu nun caixón. Non houbo nin un só euro de investimento ferroviario, ralentizáronse as comunicacións viarias… Foi un retroceso para a cidade. Axuda non sei, pero cando gobernan uns hai un compromiso e cando gobernan outros non o hai. Os feitos están aí.

De calquera forma, calen serán as peticións da alcaldesa de Lugo ao novo Goberno?

O que levo pedindo dende que son alcaldesa, compromiso e proxectos necesarios para o desenvolvemento da cidade. Nestes cinco anos de Goberno de Pedro Sánchez a cidade notouno, na intermodal, na electrificación e mellora da vía do tren, con proxectos de futuro cuxo compromiso acadamos, como humanizar a Ronda Norte no tramo máis urbano, a inclusión no corredor do atlántico para solicitar fondos a Europa...

Que papel vai ter o concelleiro Miguel Fernández na Deputación?

Representar a cidade, como fixo antes a compañeira Ana González, e seguir coa relación de colaboración administrativa.

Como vostede dicía que Lugo debía ter máis peso na Deputación... Vai levar as obras provinciais?

É algo que lle corresponde trasladar ao presidente.