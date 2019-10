Lugo fue la tercera ciudad gallega que más pagó a su alcaldesa en 2018

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, percibió en 2018 la mejor nómina de las ingresadas por los regidores de las ciudades gallegas, con un total de 75.382 euros en el ejercicio. El socialista encabezó un ránking en el que solo otro mandatario local urbano superó el umbral de los 70.000 euros: el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, con 71.466. La tercera posición correspondió a la regidora de Lugo, Lara Méndez, con una retribución anual de 66.840.

Son datos correspondientes a 2018 del sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA) difundidos este miércoles por el Ministerio de Política Territorial. Las cifras son por tanto previas a las elecciones de mayo de este año, tras las que se conformaron nuevas corporaciones y hubo cambios en las alcaldías, con las consiguientes modificaciones en el reparto de dedicaciones, salarios y otro tipo de retribuciones.

Además, 42 municipios gallegos no facilitaron información, una lista en la que figuran concellos de todas las provincias —entre ellos Verín, Ponteareas, Sarria o Santa Comba— y está el de Ourense. En todo caso, el salario del popular Jesús Vázquez, regidor hasta el pasado mayo, superaba los 60.000 euros.

Por debajo estaban tres de los alcaldes urbanos que no siguieron en el cargo tras las elecciones. El exregidor de Santiago Martiño Noriega cobró 51.892 euros, Xulio Ferreiro (A Coruña) ingresó 39.999 y la información relativa a Jorge Suárez (Ferrol) dice que en su caso fueron 21.140 euros, aunque esa cifra no se ajusta al salario aprobado en su día por el pleno, porque tenía asignada una retribución que rondaba los 40.000 euros.

Más de 40 concellos gallegos figuran en el listado de los que no pasaron información en el pasado ejercicio, entre ellos el Ourense

11 NO COBRARON COMO ALCALDES. Aunque no significa que no tengan retribuciones por otros puestos —por ejemplo el alcalde de As Pontes, el socialista Valentín González Formoso, sí declara retribución como presidente de la Diputación de A Coruña—, un total de 11 regidores gallegos aseguran no haber percibido un euro por ese cargo.

En concreto, además de González Formoso, comunicaron no haber recibido retribuciones el año pasado los alcaldes de Toques (A Coruña); Guitiriz, Guntín, O Páramo y Xermade, en la provincia de Lugo; los ourensanos de Beariz, Larouco, Maside y A Mezquita; y el de Valga (Pontevedra).

Además, aunque sí cobraron otras percepciones —dietas por asistencia a plenos, por ejemplo—, más de 60 alcaldes gallegos declararon no tener dedicación al cargo: 14 en A Coruña, 13 en Lugo, 28 en Ourense y siete en Pontevedra.

Si bien algunos alcaldes señalaron que no tienen sueldo, sí cobraron cantidades significativas por otros conceptos que no se detallan. El regidor de Ares, por ejemplo, declara haber cobrado 20.213 euros por otras retribuciones o el de Carballedo (Lugo), 20.500 euros.

¿Y en las diputaciones?

Los datos recabados de las diputaciones gallegas apuntan a que el salario más elevado en 2018 correspondió a la titular de Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva (74.013 euros), seguida de su homólogo en Ourense, el popular Manuel Baltar (72.325).



González Formoso, mientras, cobró 65.831 euros, y el de la Diputación de Lugo, que en 2018 era el socialista Darío Campos —lo sustituyó el también socialista José Tomé tras los comicios de mayo—, percibió una cifra casi idéntica, 65.832 euros.

¿En el conjunto de España, el ránking dice que los alcaldes de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia son los que más cobran, con retribuciones de 103.667, 99.999, 92.911 y 85.602 euros, respectivamente.

En el otro extremo de sueldos se encuentran Colunga (Asturias), Marchamalo (Guadalajara) y San Martín y Mudrián (Segovia), que aseguran tener dedicación exclusiva también pero cobran, cada uno, 6.059, 4.623 y 929 euros anuales.

En el conjunto del Estado 2.620 alcaldes aseguran no percibir ninguna retribución por su trabajo.

Los sueldos de los concejales siguen un orden parecido al de sus alcaldes. Así es que en los primeros puestos figuran los ediles madrileños y barceloneses, por encima la mayoría de los 80.000 euros. Los hay con menos ingresos por tener menor dedicación.