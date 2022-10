Lara Méndez: "O San Froilán forma parte do noso ADN"

Podería ser máis comedida no gasto en San Froilán, pero réndese ás barracas que lle pide a súa filla e ás comidas con amizades. Pero sabe que non é a única. Está convencida de que Lugo e as súas festas namoran os de fóra.

Canto pagaría por unha ración de polbo nas casetas de San Froilán?

O prezo que se establece na contratación municipal das casetas, que é 12 euros. É un prezo axeitado ao mercado e ás posibilidades económicas da veciñanza.

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

A fórmula máxica somos nós porque o San Froilán forma parte do noso ADN e a todos nos parece que o polbo ten un sabor especial.

Hai algo que nunca se perda?

O espírito de compartir cos nosos esta celebración que tanto nos identifica. De feito, o San Froilán pasado foi un respiro de normalidade e un revulsivo económico.

Cal é o seu nivel de gasto?

Na casa intentamos ser comedidos pero é raro que o consigamos porque son días de gozar coas amizades e as barracas son a perdición dos pequenos. Tamén é verdade que os concertos son gratuítos.

Churros ou castañas?

Cornetos de churros e castañas.

As multitudes do Domingo das Mozas ou os días tranquilos do resto da semana?

Todos os días de San Froilán teñen a súa particularidade pero é verdade que o Domingo das Mozas é un dos meus preferidos porque entre as miñas grandes paixóns está o baile galego e esta xornada axuda a exaltar as tradicións, a cultura, a música e a esencia de Galicia.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños?

Agora só compro os que pide a miña pequena.

Bota de menos os senegaleses?

A volta á normalidade conleva que contemos con todos os participantes tradicionais destas festas polo que este ano penso que volverán.

Lígase moito no San Froilán?

Estou felizmente casada polo que o meu papel agora é de esposa e nai, pero lembro que eran bos días para facer novas amizades. Tamén penso que a cantidade de xente que se achega de fóra indícanos que Lugo e a súa festa namoran.

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrería?

Son dúas: identidade e orgullo.

Cal é ese segredo inconfesable das festas que nunca contou?

Se foi inconfesable, para que contalo agora?

Vestiu moito o traxe tradicional?

Moito xa que formei parte dun grupo de baile e fun profesora. Non perdo tampouco ocasión de bailar nos actos sempre que soe unha gaita ou unha pandeireta.

Que prenda escollería?

O mantelo.