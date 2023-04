Lara Méndez recoge la distinción del Gobierno a la transformación de Lugo

Lara Méndez recogió en Sagunto la distinción del Gobierno que reconoce a Lugo como Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Es un reconocimiento a la transformación económica y urbanística de Lugo, dijo la alcaldesa.

"É unha honra e unha tremenda satisfacción estar no podio de cidades que lideran a innovación no noso país", manifestó Lara Méndez, que apuntó que el jurado valoró especialmente la transformación sostenible llevada a cabo en la ciudad a través de la inversión de fondos europeos y la estrategia Lugo Transforma como vías para atraer talento y crear empleo de calidad.

La alcaldesa también aprovechó el acto de entrega de la distinción otorgada por el Ministerio de Ciencia e Innovación para reivindicar los proyectos que impulsa en la ciudad y dijo que Lugo está inmersa en una segunda gran transformación urbana, que gira sobre dos ejes: la transformación física y social de la ciudad.

Señaló como ejemplo de ese nuevo modelo la apuesta por utilizar la madera como elemento estructural para la construcción de edificios públicos, una iniciativa que, señaló, ya siguen también algunas empresas, que han empezado a edificar edificios con estructura de madera.

"Pero se é importante a transformación física e social para non deixar a ninguén atrás, a transformación económica é imprescindible; se non temos oportunidades non seremos capaces nin de reter nin de atraer talento, que é o que perseguimos coa estratexia Lugo Transforma, un fondo de capital risco para impulsar empresas implantadas en Lugo, para dar oportunidades ás start ups que saen do campus e para que empresas que están noutros lugares do territorio veñan a Lugo e xeren emprego e riqueza", dijo Méndez.

En el acto junto a la ministra Diana Morant. Méndez añadió que "a innovación é un factor clave dos proxectos que queremos atraer ao noso municipio, aliñados coas pautas do modelo de cidade sostible e á vangarda da economía verde e circular, amigable e acolledora, pero tamén moderna, innovadora e tecnolóxica na que estamos a traballar".

Un acicate para seguir mejorando

Lara Méndez felicitó al Ministerio de Ciencia e Innovación por iniciativas como las distinciones de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, pues son un "acicate" para seguir trabajando y mejorando los municipios, señaló. Las transformaciones globales comienzan por lo local y, por eso, es fundamental la implicación de los municipios, manifestó Méndez en su intervención.

É unha honra e unha tremenda satisfacción estar no podio de cidades que lideran a innovación no noso país"

OBJETIVOS La alcaldea hizo extensible el reconocimiento a toda la ciudad de Lugo. Reivindicó la ambición y el acuerdo y, así, manifestó que "froito desa escoita activa que temos no día a día coa cidadanía, cos axentes sociais e económicos trasládannos as súas inquietudes e necesidades e, por tanto, é mérito de toda a cidade, tamén de toda a parte técnica dos distintos servizos municipais e do goberno por crer, apostar e ser valentes en moitas decisións que non poden ser cortoplacistas, que teñen que ser a medio e longo prazo".