Lara Méndez promete un parque infantil cubierto en Paradai

La candidata del PSOE en los próximos comicios y actual alcaldesa, Lara Méndez, prometió este miércoles la creación de un parque infantil cubierto en Paradai, donde se reunió con varios vecinos para explicarles la transformación urbanística en la zona que supondrá la construcción de la nueva estación intermodal en Lugo.

"A creación desta nova infraestrutura redundará na permeabilidade transversal urbana, mentres que a urbanización e remodelación do viario e os accesos rodados na zona comprendida entre a praza Conde Fontao, a rúa Alta e o parque do Sagrado Corazón redundarán na seguridade viaria, na fluidez do tráfico pero tamén na accesibilidade de todo o enclave e na mellora dos servizos", subrayó la alcaldesa.

Lara Méndez recordó que el Concello se encargará de la urbanización y también de la construcción del paso de ciudad, que comunicará la estación con el parque del Sagrado Corazón, en el que intervendrá Adif tras la negativa de la Xunta a financiación, sostuvo.

También defendió que esta infraestructura fue dotada con 21,6 millones de euros y reconoció que constituirá "unha mellora importante para o barrio".

Otro de los temas que se trataron, en la reunión con los vecinos (a la que acudió también la edil de Gobernanza, Paula Alvarellos), fue el plan Paradai.

Méndez habló de los avances en el desarrollo de este proyecto, en el que están trabajando el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y lamentó la falta de respuesta de la Xunta al arreglo integral de la calle Serra de Meira.

Estos trabajos corresponden al convenio que el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica firmaron en 2021, con una inversión conjunta de 710.000 euros, para impulsar la conclusión del plan urbanístico que afecta a esta parte de la capital.