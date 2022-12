Lara Méndez pide a la Xunta que estudie retirarle las prestaciones a los gorrillas

La alcaldesa Lara Méndez reconoció este miércoles que está "comprobado" que muchos de los gorrillas que ejercen su actividad en el entorno del Hula obtienen unas ganancias "superiores ao salario mínimo interprofesional", por lo insta a la Xunta a que estudie la posibilidad de retirarles las prestaciones que reciben. "Dende a Policía Local xa se trasladou un informe ao órgano autonómico competente coa finalidade de determinar se, en cada caso, procedía a suspensión ou extinción destas prestacións, ben porque serían incompatibles coa práctica que desenvolven, ben porque cos ingresos que obteñen non cumprirían cos requisitos esixidos para o seu outorgamento, tratando de empregar todas as vías posibles para disuadir desta conduta", apuntó.

La regidora municipal hizo estas declaraciones a través de un comunicado en el que destacó el intenso trabajo realizado por la Policía Local en los últimos meses para luchar contra las prácticas de los aparcacoches ilegales. "Os dispositivos incrementáronse notablemente para disuadir desta conduta e achegar maior seguridade á zona, mediante o emprego de vehículos rotulados, pero tamén con outros camuflados co fin de sorprender a estas persoas cando a exercen. Deste incremento", señaló, "dá conta o número de actas levantadas polos efectivos do corpo, que se elevan a 104 no que vai de ano, as últimas 56 interpostas só nos últimos tres meses. Estas cifras", comentó la regidora, "tradúcense nunha media de tres denuncias cada dous días".

La Policía Local incrementó la vigilancia y denunció este año a 104 aparcacoches ilegales, 56 de ellos en los últimos meses

Lara Méndez quiso incidir también en que se trata de una problemática que no afecta exclusivamente a la capital lucense, aunque recordó que en esta ciudad se concentra en un único foco: el entorno del Hula. "E tampouco podemos esquecer que detrás das causas que empurran a estas persoas a pedir diñeiro por dar indicacións sobre onde estacionar os vehículos atópase un compoñente eminentemente social, que resta efectividade a calquera actuación municipal en tanto a maioría delas son insolventes".

La alcaldesa culpó además al ejecutivo autonómico de fomentar la actividad de los gorrillas, "xa que o copago encuberto que propiciaba a Xunta coas tarifas tan elevadas que mantiña no párking subterráneo foi outro dos factores que contribuíu á existencia destes aparcacoches ilegais", espetó.

Por su parte, el intendente Jesús Piñeiro recalcó que la Policía Local de Lugo está empleando todos los mecanismos posibles para poner fin a la actividad de los gorrillas, "impoñendo sancións por incumprimentos, moitos deles reiterados, ao Regulamento Xeral de Circulación, á Ordenanza Municipal de Circulación e á Lei de Seguridade Cidadá, por transitar ou permanecer na calzada para indicar as prazas libres, causar perigo e entorpecer o tráfico, xerando molestias ás e aos condutores. Estas denuncias son administrativas, pero tamén se tramitan outras penais por delitos de desobediencia", apuntó.

Los agentes seguirán vigilando el entorno del Hula para luchar contra una actividad que genera multitud de quejas ciudadanas.