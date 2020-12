Lara Méndez pide que se dote de más recursos económicos a los municipios

Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, presentó este viernes las conclusiones de la Conferencia dos Alcades de Galicia e Norte de Portugal, e hizo un balance de la reunión celebrada en septiembre en Pontevedra, acompañada por el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, y por José Luis Méndez Romeu, exconselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia y uno de los coautores del informe.

La regidora lucense, y vicepresidenta del Eixo Atlántico, explicó que esta conferencia fue "a primeira gran reunión de rexedores de Galicia e do Norte de Portugal, que tivo lugar co obxecto de analizar os efectos da pandemia" y mostrar cual debe ser la hoja de ruta a seguir por las ciudades para hacer frente a retor que se presentan " e saír reforzados desta crise sanitaria, social e económica".

Lara Méndez subrayó que durante esta pandemia el liderazgo del "municipalismo" fue evidente. "As cidades xogamos un papel determinante e clave, xa que fomos as administracións locais as que afrontamos as medidas sanitarias de apoio pero tamén as que despregamos todo un escudo social para atender as demandas dos máis vulnerables".

Por este motivo, la alcaldesa solicitó que toda esa experiencia se tenga en cuenta con el objetivo de destinar los recursos para minimizar los efectos negativos que sufrirán las ciudades si se mantienen las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria.

Para la alcaldesa de Lugo, se evidenció que los liderazgos locales de las ciudades son "fundamentales para atender "non só os desafíos locais senón os grandes desafíos globais", porque es, continúa Méndez, "nos territorios urbanos onde máis se sofren as súas consecuencias".

VALÍA. Lara Méndez defendió el interés del informe de la conferencia por estar elaborado "desde o coñecemento máis directo das necesidades da veciñanza".

La regidora local reivindicó que "é nos nosos territorios onde se está a visibilizar con rotundidade as contradicións e vulnerabilidade das sociedades urbanas no tempo post-covid".