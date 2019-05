Das cidades galegas con gobernos en minoría, Lugo foi a única onde o executivo local mantivo a representación, pero houbo 7.000 lucenses que votaron a Pedro Sánchez e case 4.200 ao PSOE nas europeas que non a votaron a vostede. Séntese cuestionada?

En absoluto. Os cidadáns diferencian moi ben os procesos. Isto vale para as anteriores xerais, se non o BNG non tería representación nas municipais e todos sabíamos que non ía ser así. E con respecto ás europeas, estaban moito máis pluralizadas, ou gañaba a esquerda ou a dereita. A fragmentación da esquerda podía dar un goberno de dereitas, que non foi así. E se temos en conta o comportamento doutras cidades que estiveron na mesma situación de falta de estabilidade, pois non é só que perderan as alcaldías senón que reduciron moito a súa representación. A pesar das dificultades destes catro anos, de ter cinco partidos na oposición constantemente co non polo non, creo que a cidadanía valorou o noso traballo.

En horas baixas, o PP aumentou a representación. Que lle parece?

A ley d’Hondt, porque realmente non gañou nin 300 votos máis.

Lara Méndez será alcaldesa os próximos catro anos?

Eu espero que si.

Pregúntoo porque hai quen, como en 2015, a volve a situar na Deputación. Podería ser alcaldesa e presidenta?

Non, non. Dixen que espero ser alcaldesa porque non depende da miña vontade soa, necesito cando menos un apoio para a investidura. Refírome nestes termos unica e exclusivamente.

Quen é o seu candidato?

Hai un que xa ten manifestado a súa vontade de selo, que é o actual presidente, e é merecedor desa continuidade porque lle tocou vivir un momento complicado.

Pode repetirse a situación de 2015 e abrirse unha pugna pola presidencia? Segue sonando Tomé...

Non é a primeira vez que en procesos concorren un , dous, tres... compañeiros. Temos un partido vivo, con moitos efectivos que poden desempeñar calquera cargo. A min ninguén máis me manifestou a súa vontade.

Haberá deputados da súa lista?

Si.

Quen?

Temos que falalo. O lóxico é que siga Álvaro Santos, que xa coñece a institución. Lugo ten que ter representación, como a tiña hai catro anos, antes da dimisión do compañeiro como concelleiro.

Que papel vai ter Álvaro Santos no seu goberno?

Teremos que ver como conformamos o goberno e despois veremos o papel de cada quen.

Hai quen amosa dúbidas sobre a relación que hai entre vostedes e sobre cales serían as intencións do secretario xeral.

É unha relación estreita de hai anos. É unha persoa cunha gran capacidade de traballo, cunha gran valía, por iso quería que sumara ao proxecto de cidade.

Na campaña escoitouse que a súa candidatura botara de menos algo de máis calor do partido.

Poden ser sensacións. É certo que coincidían moitos procesos electorais, que viñamos de moitas eleccións, o propio Álvaro na súa calidade de secretario provincial tiña que respaldar tamén a outras agrupacións da provincia.

Este martes viuse con Rubén Arroxo. Que se dixeron?

Foi un primeiro encontro. Simplemente, que imos sentarnos. Faremos unha comisión de negociación.

Vostede estará nela?

Pois ímolo falar cos compañeiros e despois xa imos decidindo.

Non hai, entón, equipo negociador nin data para empezar a falar.

Eu teño a miña idea meridianamente clara, pero antes quero trasladarlla aos compañeiros.

Será unha negociación exclusiva do Concello ou estará condicionada a acordos noutros lugares, como a Deputación?

A min tócame falar do Concello de Lugo. Imos falar do futuro da cidade de Lugo, de que queremos.

En que aspectos programáticos e de organización cre que van ter que traballar máis?

Temos uns programas coincidentes en moitas cuestións. Tanto o PSOE como o BNG traballamos moito no eido dunha cidade verde, de crecemento sostible, de buscar a humanización, o que implica peonalización, seguir traballando no eido da mobilidade... Creo que vai ser fácil chegar a certos acordos.

O BNG trasladoulle xa algunha demanda ou condición?

Non. Haberá cuestións que non se desglosen, que irán despois máis puntualizadas nos orzamentos.

Que modelo de goberno lle gustaría e cre que sería útil para Lugo? Concellerías estancas, goberno transversal...

Eu sempre dixen que a transversalidade ten que estar en todos os eidos. Independentemente de que cada concellería, como se fixo tamén ata agora, ten o seu responsable e toma decisións diarias dentro dun acordo marco. Ten que haber esa visión conxunta de cidade e iso creo que o temos.

Nalgunha ocasión, o BNG esixiu capacidade de veto. A que está disposta a ceder?

Non son de liñas vermellas nin de vetos. Hai que sentarse, falar, nunhas cousas estaremos de acordo, noutras non e haberá que buscar puntos intermedios.

Prevé a figura de vicealcalde?

Hai tenencias de alcaldía, primeira, segunda...

Preocúpalle o modelo asembleario do BNG? Pode dificultar acordos?

O BNG é un partido solvente, de moitos anos, que ocupou distintas responsabilidades na oposición e no goberno. Teñen o seu funcionamento, dentro do acordo ao que poden chegar na asemblea, pero despois teñen autonomía no día a día, xa o teñen demostrado. Se non sería inviable.

A xestión dos recursos humanos dará a medida do éxito político e de xestión dos próximos anos. Ademais de escaseza hai moita conflitividade, se a área de persoal segue en mans do PSOE, como a afrontará? Manterá a dirección xeral? Dará marcha atrás á RPT?

Serán cuestións que teremos que falar. Cando creei a dirección xeral fíxeno porque cría que era necesaria pola falta de cadros técnicos e para apoiar o propio servizo de Persoal. Sobre a RPT, como hai novos interlocutores [houbo eleccións sindicais e agora na mesa de negociación son maioría os sindicatos que rexeitan o documento], escoitarémolos e en función diso... Xa temos un informe que sinala aquelas cuestións que non son viables técnico e legalmente e haberá que revisalas.

A Policía causoulle moitas dores de cabeza. Seguirá ocupándose dela?

Está todo por dilucidar. Imos ver primeiramente en que termos chegamos aos acordos programáticos e como afecta á distribucióndas responsabilidades das concellerías e en función diso tomaremos as decisións pertinentes.

Que vai poder e querer facer un goberno de Lara Méndez durante os próximos catro anos que non fixo nos anteriores?

O primeiro que perseguimos é a estabilidade, que sempre reclamei e busquei. Moitas cousas non se podían executar porque non tiñamos orzamentos, pola falta de poder investir, que sempre redunda na capacidade de crecemento da cidade. É moi difícil chegar a acordos se unha parte non quere. A forma de facer oposición non a decidimos nós. Houbo quen foi máis construtivo, houbo quen non o foi...

Toda a responsabilidade da falta de acordos foi da oposición? Ningunha autocrítica? Non cambiaría nada?

É que de verdade que non hai nada que cambiar nese sentido. Eu podo recoñercer erros, e así o fixen noutros temas, pero aquí, nos orzamentos, por exemplo, íamos cunha proposta sobre a que traballar. Se nos sentamos a falar e a negociar, a vontade estámola poñendo.

Fará Rubén Arroxo que no vindeiro mandato vexamos unha alcaldesa máis a pé de rúa, máis accesible?

Creo que son bastante accesible, pola rúa, aquí... Certo que foron catro anos complexos, con 8 concelleiros fronte a 17 na oposición, unha escaseza de persoal tremenda, leis estatais que nos restaron capacidade de autogoberno e de facer uso de fondos... O feito de que poida haber un goberno máis estable, máis concelleiros e outro grao de coñecemento interno evidentemente vai permitir que poidamos dispor de máis tempo para dedicar a outras cousas.

Se, como é probable, logra formar goberno, que será o primeiro?

Temos un problema de persoal moi importante, estrutural, no que levamos traballando catro anos e grazas a iso hoxe temos 136 prazas para saír, e iso seguirá sendo o prioritario, para ter capacidade de desenvolver o resto de accións.