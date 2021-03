Lara Méndez: "Non estás confinada, estás illada e non se leva ben"

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, lleva ya diez días en aislamiento domiciliario tras haber dado positivo en coronavirus. Hasta ahora, solo tuvo los síntomas típicos de un catarro fuerte: congestión nasal, tos y cansancio. No perdió ni el olfato ni el gusto. Cumpliendo con el protocolo del covid, Lara Méndez permanece en casa aislada en su habitación sin mantener contacto ni con su marido, ni con su hija, que estuvo estos días de cumpleaños. Eso es, precisamente, lo que más le está costando hasta el momento.

"Non se leva nada ben esta situación porque realmente non estás confinada, estás illada. No meu caso, no meu cuarto para non contaxiar ao meu marido e á miña filla. Isto non é doado, nin para min nin para a miña pequena, a quen tamén lle resulta díficil terme na casa tanto tempo e non poder achegarse a min. A Alcaldía é moi esixente e paso moitas horas a diario fóra da casa. E, en cambio, agora ve que estou na casa todo o día e non nos podemos dar nin un bico nin unha aperta. Ademais, coincidiu que esta semana foi o seu cumpreanos, e celebralo a distancia, desta maneira, sen mimos, foi triste", apunta Lara Méndez.

TELETRABAJO. El aislamiento no le impidió, sin embargo, seguir de cerca todos los asuntos municipales aunque fuese desde su habitación dado que hasta que tenga una PCR negativa no podrá volver a su despacho del ayuntamiento.

"Todo o tempo estiven teletraballando porque, a pesar dos síntomas, atópome con forzas suficientes e a actual situación de crise require que, sempre que poidamos, esteamos atendendo os asuntos municipais. Así que estes días presidín por videoconferencia a xunta de goberno local, atendín a concelleiros e técnicos e estiven a estudar proxectos e temas pendentes. Neste senso, tempo para aburrirme non tiven", apunta.

Como reflexión final, la alcaldesa concluyó en unas declaraciones remitidas por escrito que hay que aprovechar todos los momentos para dar y recibir "a calor da nosa xente" y, en este sentido, asegura que espera poder resarcirse "en canto o médico mo permita".