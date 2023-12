Lara Méndez y José Tomé se consolidaron en 2023 y Alfonso Villares dio el paso

El año electoral en Lugo ha tenido varios vencedores y un ganador: el actual titular de la Consellería de Mar, Alfonso Villares. No solo consiguió revalidar el cargo de alcalde de Cervo con más votos que en el anterior mandato sino que lo hizo en el convulso período de apagado de cubas en Aluminio y tras múltiples movilizaciones en A Mariña, cuando se miraba con lupa el posicionamiento de los políticos en el conflicto de Alcoa, todavía la empresa con mayor plantilla en Lugo, 970 trabajadores directos.



Ha sido un 2023 para contar apoyos y votos, prestando atención a los pactos que han reforzado a Lara Méndez y José Tomé aunque no solo en la capital y la Diputación dan continuidad al proyecto socialista, también lo preservan en villas importantes como Foz, Burela, Vilalba o Viveiro, tras unos comicios municipales y generales que dejaron escasa maniobra para los populares a nivel provincial, pese a notables incrementos en el voto recibido.

Mucho voto, menos poder. El PP se queda sin importantes concellos pese al 44,71% de apoyos

Cierto que a nivel estatal casi aventajaron en 3.000 concejales a los socialistas y en Galicia el resultado también fue claro (38,45% de los votos frente al 29%). Incluso, el PP de Lugo y Elena Candia pueden presumir del porcentaje más abultado de todos: 44,71%, por 29% del PSOE y 15% del BNG, pero sin pactos, aquí como en Madrid, no alcanzan. En el oriente provincial volvió a quedar en franca inferioridad y, perdida la batalla por A Fonsagrada, fue el PSOE quien aprovechó los cambios de ciclo en Antas de Ulla y Taboada, con sus primeros gobiernos de izquierda de la democracia, a manos de Pilar García Porto (tras 44 años de mando de la derecha y la familia Varela) y Roi Rigueira, respectivamente. Sin posibilidad de gobernar Vilalba, Monforte o Sarria, también se le resistío Viveiro, el tercer municipio más poblado donde el partido echó el resto al final de la campaña con Mariña Gueimunde en una lista que superó a la de María Loureiro. Esta, no obstante, ya ha comprobado lo comprometida que queda la gobernabilidad PSOE-BNG en minoría si los ex nacionalistas de Por Viveiro se oponen a sus decisiones. De momento tan solo en Rábade, A Pastoriza, Monterroso y, sobre todo Ribadeo, pudo el PP capitalizar el desgaste de sus oponentes. A Dani Vega las encuestas le acercaban la posibilidad de cambio y los ribadenses apostaron por el plan de respaldo en Santiago al entonces diputado autonómico. Ahí sí, el PP culminó la tarea marcada para el 28-M.

Tribulaciones en Ribadeo. Daniel Vega apostó a que sucedería a un Suárez con ganas de retirada

Daniel Vega Pérez (PP). JOSÉ M. ÁLVEZ

Desoyendo la máxima de Ignacio de Loyola de ‘en tiempo de tribulación, no hacer mudanza’, el BNG ribadense la hizo y Vega aprovechó el puente de plata que le tendían con la retirada del. a decir de muchos, alcalde mejor valorado de A Mariña, el nacionalista Fernando Suárez. Una bajada de cartel interna y probablemente a destiempo si de defender este bastión se trataba. Operación bien distinta a la que pergueñaría el PSOE en Vilalba tras los líos de la avenida, manteniéndose Elba Veleiro hasta pasar el trámite de las urnas y los pactos (al PP se le escapa la alcaldía a pesar del gran apoyo electoral, del 46%) o la que surgió de la llamada de Rueda al propio Villares en Cervo, pues ya tenía avisos anteriores solicitándole dar el salto político. Si Fernando Suárez era un gran cartel a ojos de muy distintas sensibilidades políticas en Ribadeo, también Alfonso Villares tiene por costumbre colocar su nombre y foto en letras grandes, sin darle gran protagonismo a las siglas del PP, al modo que Feijóo arrasó varias veces como marca política en Galicia.

Dimisiones pero igual color. El PSOE retiene Vilalba pese a la bajada y el PP apuntala Cervo

Elba Veleiro entrega a Marta Rouco el bastón de mando. SEBAS SENANDE

Cuando se trata de aguantar, hay tiempo para moverse. Mejor ejercicios espirituales. Veleiro, aún bajando de 8 a 5 concejales, arrastraría el voto suficiente para la investidura al hacer valer el pacto con los tres ediles de Vilalba Aberta y el del BNG pero desde noviembre cedió el bastón a Marta Rouco. La popular Sandra López, con ocho asientos en el pleno, continuará en la oposición porque al otro lado del pleno han mantenido prietas las filas, tal como han hecho junto con el BNG Lara Méndez y José Tomé, o logró Cajoto más apuradamente en Foz. Así lo decidieron también hace años en el propio PP de Cervo. Su ir y venir en listas y parlamentos vuelve ahora a la palestra cuando tocan autonómicas. De momento han apuntalado a Dolores García Caramés para cuatro años en la alcaldía.

Monterroso y A Pastoriza. Alcaldías en minoría para el PP tras las disensiones en la izquierda

María José Fernández. ÁLVEZ

Las alcaldías de Monterroso y A Pastoriza se resolverían a última hora a favor de los populares al ser sus listas las más votadas. Gobiernan en minoría con 3 y 5 ediles porque los candidatos del PSOE y BNG más los independientes no han sabido o querido entenderse. Eloy Pérez ya había sido teniente de alcaldesa de la monterrosina Rocío Seijas y el desgaste de anteriores mandatos entre Carrera (BNG) e Iglesias (PSOE) aupó a Darío Cabaneiro en el municipio chairego. Los roces y las deserciones de años también irrumpieron en el cada vez más corto censo electoral de O Valadouro donde PSOE y BNG esta vez no sumaban, el PP tampoco y ha sido la independiente de Udival María José Fernández la que a última hora y en plato frío ha hecho valer su única acta para proclamarse alcaldesa junto a nacionalistas y socialistas. Estos también han dejado paso en el vecino Alfoz a la independiente Efigenia Maseda, primera mujer en ocupar el cargo, con tal de que el PP no alcanzara el sillón del consistorio de Castro de Ouro.

Después del test estatal. El momento de Gómez Besteiro y Elena Candia con sonrisas y dudas

En el año en que José Ramón Gómez Besteiro volvía como candidato y cargo socialista a casi todo lo que quisiera, las municipales del 28M confirmaron el run run de los sondeos previos, apuntando a que la gobernanza de la capital se dirimía en un puñado de votos. El arrojo de Elena Candia por recuperarla no iba a ser tarea sencilla, como se demostró. La ex alcaldesa de Mondoñedo no pudo arrebatársela a Lara Méndez ni tampoco los populares consiguieron la ansiada presidencia de San Marcos. Que a la postre abre muchas llaves con lo cual una y otro se consolidan en la esperanza de que retener Lugo ayude en el asalto a una Xunta donde, no obstante, el eje atlántico galaico suele pesar. El BNG de Ana Pontón ya juega en una liga más asequible, la suya, por eso José Ramón Gómez Besteiro está obligado a jugar fuerte y despejar la duda de la pérdida de un diputado y 2.000 votos en las generales. Además, el BNG continuó en julio su línea ascendente, con 4.000 votos más de los que obtuvo en las generales del 2019. ¿Reeditará en cambio el PP su aval y la subida de 12,3 puntos en los votos en los comicios de febrero? El partido que lidera Elena Candia consiguió en julio el 50,35% de los votos lucenses y un escaño más con los 98.105 apoyos de los 268.665 votantes, cuando el 10-N de 2019 se habían quedado con el 38%, 68.530 votos y dos diputados.

Una alta participación. El PP demostró en las municipales su capacidad de movilización

Aunque todo lo del 2023 suene un poco a viejo, no es desdeñable la cifra de participación del 73,27% en las municipales lucenses, 20 puntos superior a la del 2019 y que da idea de la movilización que consiguieron principalmente los populares. Y es que el PP en esta ocasión ganó claramente en todos los concellos lucenses, con las excepciones montañesas de A Fonsagrada, Pedrafita, Negueira y Ribeira de Piquín. Claro que la tarea posterior de aupar a Feijóo en Madrid era harina de otro costal. Con Pedro Sánchez a la maniobra y manejando los tiempos y sin acertar a digerir la molienda de las encuestas, las generales resultaron fallidas. No obstante, el esfuerzo del PP de Lugo respondería a las expectativas y llevó al Congreso a Francisco Conde, Jaime de Olano y María Cristina Abades, un 3-1 similar al de Ourense que dejaba a Gómez Besteiro como único representante socialista por la provincia. Esa fortaleza popular en Galicia y Madrid sigue tropezando con la cojera electoral en otras comunidades, resultando insuficiente para articular una mayoría que, como la absoluta de Aznar en el año 2000 cuando se llevó por delante a Almunia o los 186 escaños de Rajoy en el 2011 frente a Zapatero, sí les dieron el Gobierno. Los ex conselleiros Conde y Quintana, llamados a otras responsabilidades, deberán calentar banquillo mientras que, ahora sí, a Alfonso Villares le ha tocado desde el primer momento afinar un perfil político capaz de regalarles los oídos a propios y extraños. La llamada de su jefe de filas para que la Xunta siga rodando y tocando la sinfonía popular de cuando Fraga y Feijóo tenían la batuta, es clara.

La marca de Santos y Friol. El alcalde con más apoyo vecinal atrae consenso casi incontestable

Este recuerdo del mérito de Villares y su 61,27% de votos en Cervo quedaría cojo sin el de José Ángel Santos, reelegido con el 83,70% de sufragios en Friol y ‘perseguido’ de lejos (7,8%) por el BNG. Tal resultado debería reportarle peso en las listas y cargos orgánicos. Porque al PP, a estas alturas, solo le vale ya ganar por goleada.